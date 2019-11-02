Кто самый жёсткий отморозок в UFC?

Уже в это воскресенье, 3 ноября, в знаменитом Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится один из самых ожидаемых турниров года — UFC 244. Файткард предстоящего бойцовского шоу заполнен выступлениями многих именитых спортсменов, но всё же ивент в NYC интересен в первую очередь противостоянием топовых полусредневесов — Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля. И эта бойня должна запомниться надолго…

Какими бы ни получились сценарий и итог боя между Нейтом и Хорхе, всё это уже вошло в историю. Руководство UFC, тонко прочувствовав, насколько этот поединок ожидаем болельщиками, решило добавить пикантности: впервые в истории промоушена бойцы будут биться за пояс The Baddest Motherfucker, то есть за "Самого жёсткого отморозка в игре".

Нейт Диас (20-11-0) вернулся в дело в августе 2019-го — аккурат спустя три года с момента своего крайнего поединка. Все эти долгие 36 месяцев стоктонский хулиган посылал UFC на три буквы или периодически требовал третий бой с Конором Макгрегором и многомиллионные гонорары. Со временем был послан далеко и надолго и Конор, а остывший Диас согласился и на бывшего чемпиона лиги — Энтони Петтиса. Несмотря на долгий перерыв, Нейт выглядел так, будто никуда и не уходил. Поединок с Шоутаймом получился ярким, зрелищным и увлекательным. Диас выиграл судейским решением и сразу же вызвал на бой Хорхе Масвидаля, назвав его последним реальным гангстером в игре…

Хорхе Масвидаль (34-13-0), явно симпатизирующий главному герою Аль Пачино в легендарной драме "Лицо со шрамом", ожидаемо ответил взаимностью. Нынешний год складывается для американца с кубинскими корнями попросту сказочно. 16 марта Gamebred нокаутировал на глазах изумлённой британской публики экс-претендента на титул Даррена Тилла.

А спустя четыре месяца совершил и вовсе главную сенсацию 2019 года, нанеся первое поражение в карьере экс-чемпиону Bellator и ONE FC Бену Аскрену. Но это была не просто победа Масвидаля. Хорхе совершил спортивный подвиг, сделав то, о чём наверняка задумывались все предыдущие противники Аскрена. Но никому из них не хватило силы воли и отчаяния это сделать — прыгнуть навстречу проходящему с первых же секунд в ноги Бену "летающим коленом". Пять секунд, изменивших жизнь и Хорхе, и Аскрена…

С победителем этого гангстерского противостояния горит желанием встретиться Конор Макгрегор. Но для этого эпатажному ирландцу необходимо будет и самому победить. Как мы знаем, Конор планирует вернуться в клетку 18 января в США. И, по некоторым данным, соперником Ноториуса в этот день станет другой яркий ударник — Дональд Серроне. И это будет действительно интересно.

Что касается других поединков предстоящего ивента, отметим со-главный бой между средневесами Келвином Гастелумом и Дарреном Тиллом. В преддверии поединка Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку Келвину, пожелав американцу разбить лицо англичанина. Интересно, Хабиб действительно симпатизирует Гастелуму или его раздражает всё британское?

UFC 244

3 ноября, Нью-Йорк

Файткард

Основной кард