Украинец в окровавленной футболке спас "Динамо" от фиаско — видео

Защитник московского клуба Иван Ордец забил свой первый мяч с 2017 года, и он оказался решающим.

В Российской премьер-лиге стартовали матчи 15-го тура. Первый матч проходил в Петровском парке, где местное "Динамо" принимало грозненский "Ахмат". Бело-голубые на исходе получаса игры имели отличный шанс открыть счёт, но удар Кирилла Панченко с пенальти отразил голкипер Евгений Городов. А вот его коллега по амплуа Антон Шунин справиться с ударом Андреса Понсе уже не смог — 1:0 в пользу "Ахмата" на 43-й минуте.

Во втором тайме динамовцы потеряли одного игрока: Шарль Каборе за три минуты умудрился схлопотать две жёлтые карточки — и его удалили с поля. Однако что "Динамо" сохранило, так это надежду на чудесное спасение. И оно пришло! Когда многие зрители уже покинули трибуны, их родная команда всё же спасла игру. На 93-й минуте украинский защитник Иван Ордец в окровавленной из-за полученных повреждений футболке сумел нанести точный удар головой — 1:1.

1:1 — "Динамо" героически уходит не только от поражения в сегодняшней игре, но и из зоны вылета. Бело-голубые теперь на 13-м месте в таблице, "Ахмат" расположился строчкой ниже.

РПЛ, 15-й тур.

"Динамо" — "Ахмат" — 1:1.

Голы: Понсе 43' (0:1, пен.), Ордец 90+3' (1:1).