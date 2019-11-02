"Локомотив" похоронил сам себя перед матчем с "Ювентусом"

Московский клуб на выезде не смог расправиться с "Уфой", которую тренирует бывший игрок железнодорожников.

В рамках 15-го тура РПЛ московский "Локомотив" гостил в Уфе у местного клуба. И главный Робин Гуд российского футбола продолжил своё правое дело. Уфимцы в очередной раз не забыли своё кредо: раз в прошлой игре отдали очки "бедному" "Тамбову", то в этой их обязательно нужно отобрать у "богатого" "Локомотива"!

Счёт в игре открыл форвард "Локо" Эдер: он лучше всех сориентировался после подачи с углового на 59-й минуте — 1:0.

Однако через 15 минут железнодорожники сами привезли себе пенальти, который уверенно реализовал словенец Бизяк — 1:1.

Итоговый счёт встречи — 1:1. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев отбирает очки у клуба, за который провёл шесть славных лет своей карьеры игрока. А "Локомотив" перед матчем с "Ювентусом" хоронит свои шансы побороться с "Зенитом" за первое место. Теперь железнодорожников может сдвинуть со второй строчки кто-то из пары "Ростов" — "Краснодар", которая выяснит отношения в очном матче завтра.

РПЛ, 15-й тур.

"Уфа" — "Локомотив" — 1:1.

Голы: Эдер 59' (0:1), Бизяк 72' (1:1).