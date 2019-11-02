Сумасшедший сейв Сорокина помог ЦСКА переиграть "Барыс"

Московский ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде со счётом 3:0 нанёс пятое подряд поражение казахстанскому "Барысу".

Первую заброшенную шайбу в матче зрители увидели только в конце второго периода, когда за минуту до перерыва защитник ЦСКА Богдан Киселевич вывел гостей вперёд — 0:1.

19` Киселевич пульнул от синей линии и попал! Очень важный гол! 0:1 pic.twitter.com/0eHfO7gid2 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 2, 2019

В заключительном отрезке игры армейцы ещё дважды огорчили вратаря "Барыса" Эдварда Паскуаля — по голу забили Михаил Григоренко (53') и Кирилл Капризов (в пустые ворота) — 0:3.

Хозяева площадки в третьем периоде при счёте 0:1 имели прекрасную возможность лишить армейцев минимального преимущества, но голкипер ЦСКА Илья Сорокин сотворил невероятный сейв, оставив свои ворота в неприкосновенности.

45` И еще один сумасшедший сэйв Ильи Сорокина! pic.twitter.com/cGXIHmL3hp — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 2, 2019

3:0 — ЦСКА одерживает седьмую сухую победу в нынешнем сезоне и с 39 набранными очками лидирует в Западной конференции. Для "Барыса" это поражение стало пятым подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Барыс" (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0; 0:1; 0:2)