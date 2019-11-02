Воспитанник "Спартака" превратился в супербомбардира сразу после ухода из клуба

Нападающий Георгий Мелкадзе наколотил уже четыре гола в шести матчах за "Тамбов".

"Тамбов" побеждает, Мелкадзе забивает — похоже, в Российской премьер-лиге появляется новая тенденция. Аутсайдер чемпионата России добился второй победы подряд, на этот раз переиграв "Сочи" со счётом 2:1. Победный гол забил арендованный у "Спартака" нападающий Георгий Мелкадзе.

Для Мелкадзе этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне, форвард провёл в РПЛ шесть матчей. Иронично, что за "Спартак" он так и не забил ни одного гола за четыре года нерегулярных выступлений.

После победы "Тамбов" поднялся на 14-е место. "Сочи" располагается на 16-й строчке.

РПЛ, 15-й тур.

"Сочи" — "Тамбов" — 1:2.

Голы: Костюков 41' (0:1), Нобоа 44' (1:1), Мелкадзе 56' (1:2).