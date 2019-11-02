Знарок: К сожалению, победная серия "Спартака" закончилась

Подопечные Олега Знарка в игре с "Адмиралом" дважды вели в счёте, но не смогли одержать седьмую победу кряду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" на домашнем льду уступил "Адмиралу" — 3:4.

На старте первого периода соперники в течение одной минуты обменялись заброшенными шайбами: на гол спартаковца Артёма Фёдорова "моряки" ответили точным попаданием Константина Глазачева — 1:1.

В начале второй двадцатиминутки защитник Александр Осипов вывел гостей вперёд — 1:2. Однако красно-белые до второго перерыва сумели не только отыграться, но и вновь повести в счёте, голами отметились Михаил Котляревский (35') с Каспарсом Даугавиньшем (46').

Заключительный отрезок игры остался за "Адмиралом". На седьмой минуте третьего периода Александр Стрельцов сделал счёт ничейным — 3:3. А через три минуты Денис Вихарев принёс победу "морякам", наказав спартаковцев за удаление — 3:4.

"Адмирал" прерывает шестиматчевую победную серию "Спартака" и с 27 баллами поднимается на седьмое место в Восточной конференции, сместив оттуда "Металлург". Спартаковцы же, не сумев воспользоваться осечкой СКА в игре с "Локо" (1:2), с 30 набранными очками остались пятыми на Западе.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Олег Знарок был недоволен, как его подопечные играют в большинстве.

— У нас третий период немножко не получился. Большинство у "Спартака" никакое. На тренировках вроде забиваем, работаем над этим компонентом. Подумаем, может, других кандидатов будем пробовать. К сожалению, наша победная серия закончилась. Всегда хочется побеждать. Все эти шесть матчей были очень тяжёлыми. Сегодня проиграли матч в обороне. У нас такая команда — три забиваем, но при этом два пропускаем, — сказал журналистам после игры Знарок.

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