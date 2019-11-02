"Зенит" стал получемпионом России по футболу

Клуб из Санкт-Петербурга сыграл вничью с московским ЦСКА и обеспечил себе первое место по итогам 15 туров.

Питерский "Зенит" в 15-м туре Российской премьер-лиги принимал на своём поле московский ЦСКА. Битва двух столиц получилась по традиции горячей, однако одержать в ней победу так никто и не смог.

Счёт в самой концовке первого тайма открыл хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич.

Затем, уже в начале второй половины встречи, ЦСКА остался в меньшинстве из-за удаления Яки Бийола. Москвичи были вынуждены обороняться, чем и воспользовался "Зенит" на 73-й минуте. Артём Дзюба прострелил в штрафную, и Александр Ерохин успешно реализовал момент — 1:1.

Под занавес встречи на поле вспыхнули нешуточные страсти. Игроки регулярно выясняли отношения друг с другом, однако до драки и ещё одной красной карточки не дошло. Счёт остался неизменным — 1:1.

"Зенит" набирает 33 очка и гарантирует себе единоличное первое место по итогам первого круга чемпионата России по футболу. То есть наполовину задача по защите чемпионского титула командой Семака уже выполнена. ЦСКА же снова не может победить и остаётся на пятом месте в турнирной таблице.

РПЛ, 15-й тур.

"Зенит" — ЦСКА — 1:1.

Голы: Влашич 45+1' (0:1), Ерохин 73' (1:1).