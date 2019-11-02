Чудо на льду! Косторная очаровала Францию и легко выиграла дебютный Гран-при

16-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе оторвалась от олимпийской чемпионки Алины Загитовой на 20 баллов.

На этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле завершились произвольные программы в соревнованиях девушек-одиночниц. Сенсаций зрители не увидели, а вот потрясающих прокатов было предостаточно. И главный продемонстрировала вчерашняя юниорка Алёна Косторная, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне.

После короткой программы 16-летняя фигуристка недоумевала, почему судьи снизили ей баллы за сложнейший прыжок — тройной аксель, который никто больше не исполнял. Сегодня Косторная решила не отдавать свою судьбу в руки арбитров и чистейшим образом исполнила целых два тройных акселя. В совокупности с другими блистательно исполненными элементами и вдохновенным катанием, покорившим французскую публику, это дало Алёне два личный рекорда: 159,45 балла в произвольной программе и общую сумму в 236 баллов ровно.

Right to the music! Alena Kostornaia wins the Ladies event at Grenoble 🏆



🔗 https://t.co/7mUIxF3wS5#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/U61VVo39F8 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 2, 2019

Космический результат Косторной не позволил олимпийской чемпионке Алине Загитовой, в программе которой не было ультрасложных прыжков, даже надеяться на первое место. Однако чемпионка мира и Европы сумела отстоять второе место, на которое претендовала американка Мэрайя Белл.

Ещё одна представительница России Мария Сотскова, увы, осталась на последнем месте.

Победа Алёны Косторной во Франции — это тотальный триумф группы Этери Тутберидзе. Каждая из юных подопечных этого тренера выиграла по одному этапу Гран-при в этом сезоне: Анна Щербакова стала лучшей в Америке, Александра Трусова покорила Канаду, а Алёне Косторной не было равных во Франции.

В заочном соревновании Косторная с 236 баллами вклинилась между Трусовой (241,02) и Щербаковой (227,76). С таким подходом мировые рекорды в этом сезоне ещё не раз придётся переписывать.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Женщины

Итоговое положение

Алёна Косторная (Россия) — 236,00 (личный рекорд) Алина Загитова (Россия) — 216,06 Мэрайя Белл (США) — 212,89 Каори Сакамото (Япония) — 199,24 Старр Эндрюс (США) — 180,54 Вакаба Хигучи (Япония) — 174,12 Николь Шотт (Германия) — 166,89 Леа Серна (Франция) — 166,02 Юна Шираива (Япония) — 161,71 Мэ Беренис Мейте (Франция) — 157,45 Мария Сотскова (Россия) — 144,89

Произвольная программа