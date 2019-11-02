Чудо на льду! Косторная очаровала Францию и легко выиграла дебютный Гран-при

На этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле завершились произвольные программы в соревнованиях девушек-одиночниц. Сенсаций зрители не увидели, а вот потрясающих прокатов было предостаточно. И главный продемонстрировала вчерашняя юниорка Алёна Косторная, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне.
После короткой программы 16-летняя фигуристка недоумевала, почему судьи снизили ей баллы за сложнейший прыжок — тройной аксель, который никто больше не исполнял. Сегодня Косторная решила не отдавать свою судьбу в руки арбитров и чистейшим образом исполнила целых два тройных акселя. В совокупности с другими блистательно исполненными элементами и вдохновенным катанием, покорившим французскую публику, это дало Алёне два личный рекорда: 159,45 балла в произвольной программе и общую сумму в 236 баллов ровно.
Right to the music! Alena Kostornaia wins the Ladies event at Grenoble 🏆— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 2, 2019
🔗 https://t.co/7mUIxF3wS5#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/U61VVo39F8
Космический результат Косторной не позволил олимпийской чемпионке Алине Загитовой, в программе которой не было ультрасложных прыжков, даже надеяться на первое место. Однако чемпионка мира и Европы сумела отстоять второе место, на которое претендовала американка Мэрайя Белл.
Alina or an Egyptian princess ? 👸https://t.co/1TqoL8jcLs#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/iyoc8MRCu4— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 2, 2019
Ещё одна представительница России Мария Сотскова, увы, осталась на последнем месте.
Победа Алёны Косторной во Франции — это тотальный триумф группы Этери Тутберидзе. Каждая из юных подопечных этого тренера выиграла по одному этапу Гран-при в этом сезоне: Анна Щербакова стала лучшей в Америке, Александра Трусова покорила Канаду, а Алёне Косторной не было равных во Франции.
В заочном соревновании Косторная с 236 баллами вклинилась между Трусовой (241,02) и Щербаковой (227,76). С таким подходом мировые рекорды в этом сезоне ещё не раз придётся переписывать.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Женщины
Итоговое положение
- Алёна Косторная (Россия) — 236,00 (личный рекорд)
- Алина Загитова (Россия) — 216,06
- Мэрайя Белл (США) — 212,89
- Каори Сакамото (Япония) — 199,24
- Старр Эндрюс (США) — 180,54
- Вакаба Хигучи (Япония) — 174,12
- Николь Шотт (Германия) — 166,89
- Леа Серна (Франция) — 166,02
- Юна Шираива (Япония) — 161,71
- Мэ Беренис Мейте (Франция) — 157,45
- Мария Сотскова (Россия) — 144,89
Произвольная программа
- Алёна Косторная (Россия) — 159,45 (личный рекорд)
- Мэрайя Белл (США) — 142,64
- Алина Загитова (Россия) — 141,82
- Каори Сакамото (Япония) — 135,16
- Старр Эндрюс (США) — 113,95
- Николь Шотт (Германия) — 112,46
- Вакаба Хигучи (Япония) — 109,34
- Леа Серна (Франция) — 103,59
- Мэ Беренис Мейте (Франция) — 101,10
- Юна Шираива (Япония) — 98,59
- Мария Сотскова (Россия) — 94,51