Клеопатра Загитова сорвала прыжок и проиграла американке

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После ошибки на тройном лутце олимпийская чемпионка уступила Мэрайе Белл по итогам произвольной программы.

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой не удалось чисто откатать произвольную программу на первом для неё этапе Гран-при в этом сезоне. 17-летняя спортсменка, выступавшая в образе Клеопатры, допустила ошибку на тройном лутце: коснулась льда руками, но избежала падения.

<p>Видео © Первый канал</p>

Прыжок должен был исполняться в каскаде с тройным риттбергером: Загитова перенесла его в другую часть программы, но исполнила с недокрутом. Также судьи поставили ей недокрут на двойном акселе, в остальном же произвольная программа была исполнена чисто.

Ошибки олимпийской чемпионки (141,82 балла) в итоге стоили ей второго места в произвольной программе: его заняла американская спортсменка Мэрайя Белл (142,64), выдавшая лучший прокат в своей жизни.

Однако в общем зачёте по сумме двух программ Загитова всё же осталась второй. Она проиграла Алёне Косторной 20 баллов.

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