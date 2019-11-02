Клеопатра Загитова сорвала прыжок и проиграла американке

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой не удалось чисто откатать произвольную программу на первом для неё этапе Гран-при в этом сезоне. 17-летняя спортсменка, выступавшая в образе Клеопатры, допустила ошибку на тройном лутце: коснулась льда руками, но избежала падения.
Прыжок должен был исполняться в каскаде с тройным риттбергером: Загитова перенесла его в другую часть программы, но исполнила с недокрутом. Также судьи поставили ей недокрут на двойном акселе, в остальном же произвольная программа была исполнена чисто.
Alina or an Egyptian princess ? 👸https://t.co/1TqoL8jcLs#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/iyoc8MRCu4— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 2, 2019
Ошибки олимпийской чемпионки (141,82 балла) в итоге стоили ей второго места в произвольной программе: его заняла американская спортсменка Мэрайя Белл (142,64), выдавшая лучший прокат в своей жизни.
Однако в общем зачёте по сумме двух программ Загитова всё же осталась второй. Она проиграла Алёне Косторной 20 баллов.