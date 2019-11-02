Клеопатра Загитова сорвала прыжок и проиграла американке

После ошибки на тройном лутце олимпийская чемпионка уступила Мэрайе Белл по итогам произвольной программы.

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой не удалось чисто откатать произвольную программу на первом для неё этапе Гран-при в этом сезоне. 17-летняя спортсменка, выступавшая в образе Клеопатры, допустила ошибку на тройном лутце: коснулась льда руками, но избежала падения.

Прыжок должен был исполняться в каскаде с тройным риттбергером: Загитова перенесла его в другую часть программы, но исполнила с недокрутом. Также судьи поставили ей недокрут на двойном акселе, в остальном же произвольная программа была исполнена чисто.

Ошибки олимпийской чемпионки (141,82 балла) в итоге стоили ей второго места в произвольной программе: его заняла американская спортсменка Мэрайя Белл (142,64), выдавшая лучший прокат в своей жизни.

Однако в общем зачёте по сумме двух программ Загитова всё же осталась второй. Она проиграла Алёне Косторной 20 баллов.