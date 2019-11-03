Юрзинов-младший прокомментировал Лайфу своё назначение в "Трактор"

Российский хоккейный специалист Владимир Юрзинов — младший признался, что едет в Челябинск с огромным желанием.

— Я благодарен руководству челябинской команды за оказанное мне доверие. Очень рад возглавить такой клуб, как "Трактор". Буду стараться оправдать возложенные на меня надежды. Я еду в Челябинск с огромным желанием и за максимальным результатом. Буду стараться использовать весь свой опыт. В скором времени вылетаю в Челябинск. Познакомимся поближе с командой и начнём работать, — сказал наставник Лайфу.

Владимир Юрзинов — младший сменил у руля челябинской команды Петериса Скудру, уволенного после домашнего поражения от "Автомобилиста" (3:5). Под руководством Скудры "Трактор" потерпел семь поражений в последних девяти встречах. После 27 проведённых матчей в текущем регулярном чемпионате КХЛ челябинцы с 27 набранными очками занимают 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять баллов.

У Юрзинова-младшего достаточно большой опыт работы в КХЛ в качестве главного тренера. В послужном списке 54-летнего специалиста значатся такие команды, как нижегородское "Торпедо", "Северсталь", "Салават Юлаев", "Куньлунь Ред Стар". Последним местом работы Юрзинова была новосибирская "Сибирь", которую он покинул в ходе сезона 2018/19.