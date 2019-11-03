Масвидаль официально "отморозок". Это и другие итоги жаркого UFC в Нью-Йорке

Под гул зрителей завершился турнир UFC 244 в Нью-Йорке, в главном событии которого впервые в истории смешанных единоборств был разыгран пояс "самого опасного отморозка" The Baddest Motherfucker. Им оказался Хорхе Масвидаль, но победа над Нейтом Диасом оказалась с разочаровывающим подтекстом.

С первых же секунд бой стал оправдывать ожидания. Всегда сдержанный в начале поединка Нейт Диас (20-12-0) ринулся на Хорхе Масвидаля (35-13-0) серией своих легендарных стоктонских пощёчин, но Gamebred из Майами мгновенно вошёл в клинч, не дав сопернику, как говорится, "разойтись". При выходе из клинча Хорхе сумел дважды нанести Диасу по лицу удары локтями, оставившие над глазом бойца глубокое рассечение. Этот эпизод стал определяющим…

Jorge Masvidal is your new BMF champ. I don't need to see it again; "Gamebred" proved he's above Nate Diaz. The real title awaits. #UFC244 pic.twitter.com/OB2EyUpxba — Kyle Johnson (@VonPreux) November 3, 2019

Первый раунд остался за Масвидалем, сумевшим потрясти оппонента не только "сечкой", заливавшей правый глаз Нейта, но и жёстким хай-киком, отправившим Стоктонского хулигана на канвас.

Во второй пятиминутке американец с кубинскими корнями ещё дважды смог отправить соперника из Восточного побережья в нокдаун, но добить Диаса Хорхе так и не удалось. Справедливости ради отметим, что и Нейт не выступал в роли статиста, раз за разом доставая соперника серией ударов руками. Но тоннаж ударов Масвидаля был гораздо тяжелее. Хорхе на протяжении всего поединка улыбался, кривлялся и всячески использовал элементы шоу из "раннего Роя Джонса".

В третьем раунде соперники устроили то, что и хотели увидеть зрители, — размен в стойке. В этом отрезке боя Хорхе уже было не до кривляний, чувствовалось, что стоктонец начинает входить в свой лучший образ и всё самое интересное мы увидим в чемпионских раундах. Но… Их не случилось. Доктор, перед началом четвёртого раунда осмотрев рассечение Диаса, принял решение остановить поединок. Разочарование…

Не секрет, что Нейт по своей природе "марафонец", боец, который начинает включаться именно в заключительных частях выступлений. Только бог знает, как завершился бы этот бой, если бы доктор не вмешался, но и понять логику представителя спортивной комиссии несложно. На трибунах присутствовал президент США Дональд Трамп, Нью-Йорк стал последним штатом, легализовавшим смешанные единоборства, а в мире контактных видов спорта участились случаи летальных исходов участников соревнований… Доктор, конечно же, подстраховался.

Ставший "самым опасным отморозком" Хорхе Масвидаль оказался разочарован такой победой, сказав после боя, что готов дать Нейту незамедлительный реванш. Диас попросил дать ему время подлечиться, и после он готов к повторной встрече.

— Я вернусь за тобой, ублюдок, — резюмировал Стоктонский хулиган.

Не исключено, что рематч Масвидаль-Диас состоится уже 18 января, где в этом же карде состоится возвращение в клетку Конора Макгрегора. В случае победы Ноториус будет жаждать встречи с обладателем пояса The Baddest Motherfucker. Что ж, этот пояс Конору будет точно к лицу. Но не прочь Масвидаль подраться и с самым популярным ныне боксёром Саулем Альваресом. Пути Господни неисповедимы…

Из других событий ивента UFC 244 отметим 11-е поражение нокаутом в карьере Андрея Орловского. На этот раз Питбулю из Минска не удалось побить свой же антирекорд. В 2009 году Бретт Роджерс справился с Андреем за 22 секунды, а малоизвестному Жаирзиньо Розенструйку потребовалось на семь секунд больше… Самое печальное, что даже это не остановит Орловского, будьте уверены — он продолжит свой путь.

A Surinamese titan with a name as gaudy as his bombing strikes, Jairzinho Rozenstruik (9-0) planks the legendary Andrei Arlovski in 29 seconds! "Bigi Boy" has iced all 3 of his UFC foes and 8 overall, each by T/KO and 7 in round one (3 of his last 4 in under 30 seconds). #UFC244 pic.twitter.com/9L2fJOiNVU — Kyle Johnson (@VonPreux) November 3, 2019

Многообещающий проспект полутяжёлого дивизиона Джонни Уолкер (17-4-0) может забыть в ближайшее время о встрече с чемпионом UFC Джоном Джонсом. Кори Андерсон (13-4-0) срубил высоченного бразильца серией хуков, сняв с бразильца хайп и завершив его винстрик из девяти поединков. Что ж, Уолкеру явно не подошла подготовка в Москве…

Seventh-ranked Corey Anderson (13-4) detonates the absurdist hype train of Johnny Walker, flooring the Brazilian lampooner and never letting up for a wondrous, first-round TKO! The artist once known as "Beastin' 25/8" has won four straight to enter the LHW title picture. #UFC244 pic.twitter.com/EsbFZIYACf — Kyle Johnson (@VonPreux) November 3, 2019

Ярким нокаутом отметился и любящий порассуждать о российских бойцах Кевин Ли (18-5-0), проигрывавший по ходу первого раунда ранее непобеждённому Грегору Гиллеспи (13-1-0). На отметке 2:47 Кевин изящным левым хай-киком отправил в царство Морфея жителя NYC, после чего вызвал на бой Ислама Махачева. Но почему-то с дагестанцем Ли хочет драться принципиально в Москве…

A Surinamese titan with a name as gaudy as his bombing strikes, Jairzinho Rozenstruik (9-0) planks the legendary Andrei Arlovski in 29 seconds! "Bigi Boy" has iced all 3 of his UFC foes and 8 overall, each by T/KO and 7 in round one (3 of his last 4 in under 30 seconds). #UFC244 pic.twitter.com/9L2fJOiNVU — Kyle Johnson (@VonPreux) November 3, 2019

UFC 244

3 ноября, Нью-Йорк

Результаты турнира

Основной кард:

Полусредний вес, бой за пояс BMF: Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса техническим нокаутом (остановка врачом из-за рассечения), 5:00, раунд 3;

Средний вес: Даррен Тилл победил Келвина Гастелума раздельным решением судей (27-30, 29-28, 30-27);

Полусредний вес: Стивен Томпсон победил Висенте Люке единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27);

Тяжёлый вес: Деррик Льюис победил Благоя Иванова раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);

Лёгкий вес: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи нокаутом (удар ногой в голову), 2:47, раунд 1.

Предварительный кард:

Полулёгкий вес: Хаким Даводу победил Джулио Арсе раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Полусредний вес: Лайман Гуд победил Ченси Ренкаунтри техническим нокаутом (удары руками), 2:03, раунд 3;

Женщины, промежуточный вес, до 57,7 кг: Кэтлин Чукагян победила Дженнифер Майю единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Тяжёлый вес: Жаирзиньо Розенструйк победил Андрея Орловского нокаутом (удар рукой), 0:29, раунд 1;

Средний вес: Эдмен Шахбазян победил Брэда Тавареса нокаутом (удар ногой в голову), 2:27, раунд 1;

Полулёгкий вес: Шейн Бургос победил Маквана Амирхани техническим нокаутом (удары руками), 4:32, раунд 3;

Полутяжёлый вес: Кори Андерсон победил Джонни Уолкера техническим нокаутом (удары руками), 2:07, раунд 1.

Бонусы (по 50 тысяч долларов США каждому):

Бой вечера: Стивен Томпсон — Висенте Люке;

Выступление вечера: Кевин Ли;

Выступление вечера: Кори Андерсон.