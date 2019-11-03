В матче НХЛ хоккеист жёстко разбил голову и потерял сознание

На данный момент он находится в больнице под наблюдением специалистов. К нему постепенно возвращается чувствительность конечностей.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между командами "Бостон Брюинз" и "Оттава Сенаторз" (5:2) мог закончиться трагически. На четвёртой минуте встречи нападающий "Оттавы" Скотт Сабурен пошёл на своего соперника — форварда "Бостона" Дэвида Бэкеса, чтобы применить против него силовой приём. Однако мощного хита не получилось. Соперники ударились головами, после чего атаковавший своего оппонента Сабурен рухнул на лёд, потеряв сознание.

На льду под головой хоккеиста появилась лужа крови, матч пришлось приостановить. Вышедшие к пострадавшему врачи оказали спортсмену первую помощь, привели парня в чувство и на носилках увезли с площадки.

Игрок "Бостона" Дэвид Бэкес тоже пострадал в этой ситуации. Хоккеист ушёл в раздевалку и больше на льду не появился. По предварительной информации, у нападающего травма верхней части тела.