Что выдаёт Хэмилтон! Британец догоняет борющегося за жизнь Шумахера

Главный рекорд "Формулы-1" принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру, который семь раз становился чемпионом мира. Единственный, кто смог приблизиться к нему вплотную и даже имеет шанс обойти, это британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). В США он выиграл свой шестой титул.

— Гран-при США? Эта гонка так же важна, как и любая другая. Не буду её выделять. Впереди ещё два этапа, — такие слова сказал Льюис Хэмилтон перед началом гонки, где решалось его чемпионство. Стать шестикратным он мог ещё в Мексике, но всё празднование перенеслось в Остин.

Квалификацию Гран-при США Льюис провалил, став лишь пятым. Но, чтобы обеспечить себе чемпионство, ему необходимо было финишировать в США не ниже восьмого места. Он приехал вторым.

"I remember watching this sport when I was younger... It's odd now to be the person in the TV set"#F1 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/HICEAS6HTG — Formula 1 (@F1) November 4, 2019

Когда инженеры по радио поздравили его с шестым золотом, Льюис промолчал... Его переполняли эмоции, что он даже не мог говорить. Ведь это, без преувеличений, фантастическое достижение. Уже перед подъёмом на подиум он рассказал о своих чувствах.

— Меня сейчас переполняют эмоции! Гонка была очень сложной, да и Валттери в эти выходные работал отлично. Что я сейчас чувствую? Сложно сказать... Для меня большая честь оказаться в списке между Шумахером и Фанхио. Сказать, что я на седьмом небе от счастья, — ничего не сказать.

О своём будущем тоже высказался.

— Не знаю, сколько ещё смогу выиграть титулов. У меня много сил, и я уже жду следующую гонку. Буду и дальше бороться. Спасибо всем, кто этот уик-энд в США сделал незабываемым, — заключил Льюис.

Хэмилтон — непростой соперник. У него практически нет слабых сторон, он не допускает ошибок и предельно стабильно пилотирует. Он заслужил свой триумф. В целом он сильнее любого из нас Валттери Боттас, пилот Mercedes

Льюис мотивирован, он хочет побеждать в каждой гонке. Шестой чемпионский титул — особое достижение. Год был не самый простой, включая сложную борьбу и утрату Ники Лауды Тото Вольфф, руководитель Mercedes

A lot has happened in the last 22 years



Dream big, boys and girls 🏆🏆🏆🏆🏆🏆#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/jk5mBLTi16 — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Хэмилтон приблизился, казалось бы, к вечному рекорду Михаэля Шумахера. И почему-то нет сомнений, что он не только повторит, но и обойдёт его... Сейчас британцу 34 года, Шумахер уходил, когда ему было за 40. Времени у британца достаточно. Он находится в лучшей форме, не понижает свою планку.

Назревает только один вопрос, который пугает всех поклонников "Формулы-1": Хэмилтон лучше Шумахера? Ответ мы узнаем в ближайших сезонах.