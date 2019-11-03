Невероятный камбэк! "Краснодар" чудом спасся, забив голы на 93-й и 95-й минутах

"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью со счётом 2:2 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Счёт в южном дерби был открыт на 34-й минуте встречи благодаря связке Алексея Ионова и Эльдора Шомуродова.

А спустя всего несколько минут Ионов оформил дубль — 2:0!

На второй тайм "быки" вышли заряженными и выглядели лучше своего противника. И их усилия были вознаграждены: на 93-й минуте Иван Игнатьев отыграл один мяч, а на 95-й — Урош Спаич сравнял. Фантастическим образом команда Мурада Мусаева спасает этот матч — 2:2.

Теперь ростовчане занимают второе место с 30 очками (столько же у московского "Локомотива"), у "Краснодара" — 29 очков и четвёртое место.

РПЛ. 15-й тур

"Краснодар" — "Ростов" — 2:2

Голы: Ионов 34' (0:1), Ионов 41' (0:2), Игнатьев 90+3' (1:0), Спаич 90+5' (2:2)