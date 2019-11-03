"Авангард" дожал "Динамо", прервав победную серию бело-голубых

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Фото © Пресс-служба КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ омский "Авангард" в Балашихе сломил сопротивление московского "Динамо" — 4:3.

Подопечные Владимира Крикунова на пятой минуте встречи в большинстве открыли счёт стараниями Юусо Хиетанена — 0:1. Хозяева через минуту восстановили равновесие после броска Кирилла Семёнова — 1:1.

На старте второго периода нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек в формате пять на четыре реализовал численный перевес "ястребов" — 2:1.

На второй минуте заключительного периода швейцарский легионер хозяев Свен Андригетто упрочил лидерство "Авангарда" — 3:1. Динамовцы сумели вернуться в игру благодаря голам Юусо Хиетанена, оформившего дубль, и Дмитрия Яшкина, сравнявшего счёт в меньшинстве, — 3:3.

И всё-таки подопечные Боба Хартли сумели склонить чашу весов в свою пользу, забросив победную шайбу за три минуты с небольшим до окончания основного времени матча, — отличился Тэйлор Бек, отметившись вторым взятием ворот в этот вечер.

4:3 — "Авангард" прерывает пятиматчевую победную серию динамовцев.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Авангард" — "Динамо" (М) — 4:3

СКА — "Динамо" (Р) — 4:3 Б

"Салават Юлаев" — "Динамо" (МН) — 9:1

"Сочи" — "Куньлунь РС" — 2:0

"Металлург" — "Сибирь" — 4:1

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