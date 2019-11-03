"Авангард" дожал "Динамо", прервав победную серию бело-голубых

Подопечные Владимира Крикунова на пятой минуте встречи в большинстве открыли счёт стараниями Юусо Хиетанена — 0:1. Хозяева через минуту восстановили равновесие после броска Кирилла Семёнова — 1:1.
На старте второго периода нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек в формате пять на четыре реализовал численный перевес "ястребов" — 2:1.
Передачи у Войнова и Шумакова, а снайперский выстрел — это Бек!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 3, 2019
Отметим и Клинкхаммера, отлично закрыл обзор 😎 #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/4jHVcwXIXb
На второй минуте заключительного периода швейцарский легионер хозяев Свен Андригетто упрочил лидерство "Авангарда" — 3:1. Динамовцы сумели вернуться в игру благодаря голам Юусо Хиетанена, оформившего дубль, и Дмитрия Яшкина, сравнявшего счёт в меньшинстве, — 3:3.
И всё-таки подопечные Боба Хартли сумели склонить чашу весов в свою пользу, забросив победную шайбу за три минуты с небольшим до окончания основного времени матча, — отличился Тэйлор Бек, отметившись вторым взятием ворот в этот вечер.
Вместе считаем, мимо скольких игроков пролетела шайба, запущенная Беком 🎯 #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/vAqDCtJIPH— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 3, 2019
4:3 — "Авангард" прерывает пятиматчевую победную серию динамовцев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Авангард" — "Динамо" (М) — 4:3
СКА — "Динамо" (Р) — 4:3 Б
"Салават Юлаев" — "Динамо" (МН) — 9:1
"Сочи" — "Куньлунь РС" — 2:0
"Металлург" — "Сибирь" — 4:1