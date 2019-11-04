Игрок "Тоттенхэма" разрыдался после того, как нанёс жуткую травму сопернику

Son's red card challenge on Everton's Andre Gomes#EVETOT pic.twitter.com/O5XtAZrlLe— Axhole Rose (@AxholeRose) November 3, 2019
На 79-й минуте матча 11-го тура Английской премьер-лиги "Эвертон" — "Тоттенхэм" Сон в мощном подкате сломал ногу португальскому футболисту Андре Гомешу. Причём стопа пострадавшего игрока вывернулась в другую сторону. Он просто кричал от боли.
Сам же Сон схватился за голову и расплакался. Он очень переживал за случившееся. Не успокоился форвард и в раздевалке. После матча к нему даже подошли игроки "Эвертона", чтобы поддержать.
Отметим, что пострадавшему оказали скорую помощь. О сроках восстановления будет сообщено позже.