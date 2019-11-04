Игрок "Тоттенхэма" разрыдался после того, как нанёс жуткую травму сопернику

Во время матча "Тоттенхэма" с "Эвертоном" Сон Хын Мини после жёсткого подката сломал ногу Андре Гомешу.

Son's red card challenge on Everton's Andre Gomes#EVETOT pic.twitter.com/O5XtAZrlLe — Axhole Rose (@AxholeRose) November 3, 2019

На 79-й минуте матча 11-го тура Английской премьер-лиги "Эвертон" — "Тоттенхэм" Сон в мощном подкате сломал ногу португальскому футболисту Андре Гомешу. Причём стопа пострадавшего игрока вывернулась в другую сторону. Он просто кричал от боли.

Сам же Сон схватился за голову и расплакался. Он очень переживал за случившееся. Не успокоился форвард и в раздевалке. После матча к нему даже подошли игроки "Эвертона", чтобы поддержать.

Отметим, что пострадавшему оказали скорую помощь. О сроках восстановления будет сообщено позже.