Овечкин бурно отпраздновал чемпионство бейсбольной команды

Бейсболисты "Вашингтон Нэшионалс" после победы в Главной бейсбольной лиге (MLB), где они впервые в своей истории стали чемпионами, посетили домашний матч регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз". Встреча состоялась в Вашингтоне и закончилась победой хозяев льда со счётом 4:2.
Перед игрой состоялось торжественное чествование бейсболистов, а между вторым и третьим периодами чемпионы, раздевшись по пояс, появились на льду.
BEST SHAPE OF THEIR LIFE @Nationals pic.twitter.com/RBpRMq5erz— Washington Capitals (@Capitals) November 4, 2019
По окончании встречи веселье продолжилось в раздевалке "Кэпиталз", в котором принял непосредственное участие лидер хоккейного "Вашингтона" Александр Овечкин.
Gonna riiiiiiiiiide 'til I can't no more.@ovi8 // #FIGHTFINISHED pic.twitter.com/Qalw8q1uEN— Washington Nationals (@Nationals) November 4, 2019
Champions.#ALLCAPS @Nationals pic.twitter.com/M51MAv10eX— Washington Capitals (@Capitals) November 4, 2019
Стоит отметить, что во встрече с "Калгари" две результативные передачи записал на свой счёт Евгений Кузнецов. Россиянин дважды ассистировал чеху Якубу Вране, оформившему хет-трик.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Вашингтон Кэпиталз" — "Калгари Флэймз" — 4:2 (2:2; 1:0; 1:0)