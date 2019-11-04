Овечкин бурно отпраздновал чемпионство бейсбольной команды

Александр Овечкин с партнёрами весело поздравили бейсболистов "Нэшионалс" с чемпионством.

Бейсболисты "Вашингтон Нэшионалс" после победы в Главной бейсбольной лиге (MLB), где они впервые в своей истории стали чемпионами, посетили домашний матч регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз". Встреча состоялась в Вашингтоне и закончилась победой хозяев льда со счётом 4:2.

Перед игрой состоялось торжественное чествование бейсболистов, а между вторым и третьим периодами чемпионы, раздевшись по пояс, появились на льду.

По окончании встречи веселье продолжилось в раздевалке "Кэпиталз", в котором принял непосредственное участие лидер хоккейного "Вашингтона" Александр Овечкин.

Стоит отметить, что во встрече с "Калгари" две результативные передачи записал на свой счёт Евгений Кузнецов. Россиянин дважды ассистировал чеху Якубу Вране, оформившему хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Вашингтон Кэпиталз" — "Калгари Флэймз" — 4:2 (2:2; 1:0; 1:0)