Ужасное судейство и сплошные отставки. Главные итоги первого круга РПЛ

Завершился 15-й тур чемпионата России по футболу, а значит, мы подошли к экватору турнира. Давайте подводить итоги!

Турнирная таблица после 15 туров

Равная борьба

Турнирная таблица чемпионата России чётко делится на две части: первая — это пять лидеров, а вторая — остальные.

Первые команды ("Зенит", "Ростов", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА) ведут активную борьбу за лидерские позиции. Пока же подопечные Сергея Семака оторвались от своих преследователей, но всё ещё может поменяться — преимущество у петербуржцев небольшое. И самое интересное, что дважды в сезоне сразу несколько команд лидировали с одинаковым количеством очков. Когда у нас, вообще, такое было?

Внизу борьба тоже насыщенная. От последнего места до шестого — разница всего в шесть очков. Команды идут ноздря в ноздрю. Кто по итогу вылетит и попадёт в стыки — ещё одна интрига.

Судейские скандалы

В этом сезоне впервые в российском футболе используется система видеоповторов VAR. Однако применяют её не на всех матчах, а выборочных. Но самое печальное, что арбитры судят всё так же — с ошибками и всё так же — по непонятной системе. Из тура в тур поднимаются клубы, и журналисты выражают своё недовольство, но пока РФС не реагирует на замечания. Посмотрим, что будет дальше.

Отставки тренеров

До середины чемпионата страны не дотянули сразу четыре тренера.

Первым в отставку подал Олег Кононов, который подвергся критике со стороны фанатов "Спартака". Его заменил немецкий специалист с итальянскими корнями Доменико Тедеско. Рашид Рахимов не смог помочь "Ахмату" и принял решение оставить команду. Сменил его Игорь Шалимов, известный по работе в "Краснодаре" и "Химках". Московское "Динамо", которое всё никак не может выбраться с низов турнирной таблицы, приняло отставку Дмитрия Хохлова. Руководство бело-голубых доверило клуб тренеру своей молодёжки, 38-летнему Кириллу Новикову. Пока он работает с приставкой и.о., но в ближайшее время клуб должен её убрать. По регламенту больше месяца нельзя находиться на посту главного тренера в статусе исполняющего обязанности. Других кандидатов у команды нет. Александр Григорян покинул "Тамбов". Его место занял Сергей Первушин. После этих изменений тамбовчане победили "Уфу" и "Сочи".

В ближайшее время в Премьер-лиге может случиться ещё одна отставка. У Александра Точилина всё никак не получается в "Сочи". По нашей информации, он попросил руководство клуба дать ему шанс и провести ещё два матча. Получится ли у него исправить ситуацию — узнаем скоро.

Главные звёзды чемпионата