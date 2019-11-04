"Спартак" проводит свой 100-й матч на "Открытие-арене"

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Фото © Пресс-служба ФК "Спартак"

В "Твиттере" московского стадиона сообщили о том, что сегодняшняя встреча с тульским "Арсеналом" для красно-белых стала юбилейной.

— Время летит очень быстро! Казалось, совсем недавно мы праздновали открытие новой арены, а уже сегодня "Спартак" проведёт свой сотый матч на родном стадионе, — говорится в сообщении.

Напомним, матч "Спартак" — "Арсенал" завершит 15-й тур чемпионата России.

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