"Спартак" проводит свой 100-й матч на "Открытие-арене"

— Время летит очень быстро! Казалось, совсем недавно мы праздновали открытие новой арены, а уже сегодня "Спартак" проведёт свой сотый матч на родном стадионе, — говорится в сообщении.
💯 Юбилейный матч на «Открытие Арене»!— Открытие Арена (@otkritiearena) November 4, 2019
🏟 Время летит очень быстро! Казалось, совсем недавно мы праздновали открытие новой арены, а уже сегодня «Спартак» проведёт свой сотый матч на родном стадионе!#Спартак #ОткрытиеАрена #силавединстве #СпартакАрсенал #ВпередСпартак pic.twitter.com/GOdVJb0gCW
Напомним, матч "Спартак" — "Арсенал" завершит 15-й тур чемпионата России.