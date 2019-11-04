"Нефтехимик" в Нижнекамске унизил ЦСКА

"Волки", разгромив дома московских армейцев, продлили свою победную серию до девяти матчей.

Нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ на родном льду со счётом 4:1 разгромил столичный ЦСКА.

Хозяева площадки в первом и третьем периодах забросили в ворота армейцев по две шайбы. Голами в составе "волков" отметились Зият Пайгин (10'), Йонас Энлунд (18'), Марат Хайруллин (55') и Ильдар Шиксатдаров (в пустые ворота). У ЦСКА единственный гол на счету Линдена Вея, который нападающий забил на старте третьего периода.

Подопечные Вячеслава Буцаева не знают поражений уже девять матчей кряду. "Волки", набрав 31 очко, поднялись на пятое место в Восточной конференции. Для ЦСКА это поражение стало пятым в нынешнем чемпионате. Армейцы впервые в текущей регулярке пропустили четыре шайбы и с 39 баллами по-прежнему возглавляют турнирную таблицу на Западе.