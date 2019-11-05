Малкин набрал первое очко после травмы

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Фото © NHL

Однако это не спасло его "Питтсбург" от гостевого поражения в игре с "Бостоном".

Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заработал первый результативный балл после полученной травмы, которую хоккеист залечивал почти месяц.

В выездном матче против "Бостона" Евгений на 36-й минуте ассистировал форварду Брайану Расту, выполнив классную передачу, стоя спиной к воротам.

"Питтсбург" в итоге уступил "мишкам" со счётом 4:6. Главным героем встречи стал нападающий "Брюинз" Брэд Маршанд, оформивший дубль и отдавший три результативные передачи.

  • НХЛ. Регулярный чемпионат
  • "Бостон Брюинз" — "Питтсбург Пингвинз" — 6:4 (2:0; 1:4; 3:0)
  • "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Оттава Сенаторз" — 2:6 (1:2; 1:3; 0:1)
  • "Детройт Ред Уингз" — "Нэшвилл Предаторз" — 1:6 (1:0; 0:5; 0:1)
  • "Эдмонтон Ойлерз" — "Аризона Койотс" — 2:3 ОТ (1:1; 0:1; 1:0; 0:1)
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