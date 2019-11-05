Нурмагомедов вновь попросил президента UFC обратиться за помощью к Трампу

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не теряет надежды при помощи президента США Дональда Трампа решить проблему с визой своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.

В марте 2016 года известный наставник Абдулманап Нурмагомедов был лишён визы США, узнав об этом у трапа самолёта. Все попытки выяснить причины отказа въезда в Соединённые Штаты оказались тщетны, но, по словам специалиста, всё дело в его патриотизме. После победы Ислама Махачева над Лео Кунцем в рамках ивента UFC 187 в Лас-Вегасе Абдулманап Нурмагомедов на радостях появился в клетке сразу с двумя флагами России. Именно этот эпизод, по мнению дагестанского тренера, стал причиной решения американских властей больше не впускать отца Хабиба в свою страну. Так это на самом деле или нет — сложно сказать. Но очевидно одно — других представителей отечественного ММА, регулярно поднимающих российский триколор над головой в США, пока что в список "неблагонадёжных" не вносят.

Хабиб Нурмагомедов 9 из 12 поединков в UFC провёл в США и, конечно же, мечтает о том, чтобы его отец имел возможность присутствовать на боях в Америке. Орёл уже дважды публично обращался с просьбой к главе промоушена Дане Уайту помочь в разрешении данного вопроса. От Уайта требуется только одно — рассказать об этом президенту США Дональду Трампу, которого лучший промоутер планеты называет не иначе как своим другом.

Впервые Хабиб обратился к Уайту 10 августа 2018 года (в преддверии суперпоединка с Конором Макгрегором). "Дана, попроси Дональда Трампа дать визу моему отцу", — подписал Нурмагомедов фото Уайта и Трампа в Овальном кабинете. Просьба осталась без ответа.

Теперь Хабиб предпринял вторую попытку привлечь внимание президента США к проблеме с визой отца. По окончании ивента UFC 244 Уайт опубликовал фото, где он в компании Трампа наблюдает на экране за поединками UFC.

В комментарии под этим постом Нурмагомедов написал: "Спроси его, где виза моего отца?". Но вновь Уайт никак это не прокомментировал. Хабибу остаётся лишь сожалеть о том, что его не оказалось в числе почётных гостей турнира UFC 244 в Нью-Йорке. Там Орёл наверняка мог бы сам задать Трампу вопрос "Где виза моего отца?". Было бы интересно услышать ответ…