Тренер "Локо" Сёмин: Хотим создать "Ювентусу" проблемы

Наставник железнодорожников рассказал о настрое команды на матч Лиги чемпионов против туринцев.

Завтра, 6 ноября, московский "Локомотив" на "РЖД-арене" примет туринский "Ювентус". Накануне матча главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин на пресс-конференции рассказал о том, как команда настраивается на эту игру.

— Хотим создать "Ювентусу" проблемы. Каждое очко очень важное. Будем бороться за каждый эпизод, за каждый момент. Нужно сыграть в сбалансированный футбол — иначе сдержать нападающих "Ювентуса" сложно. О матче с "Краснодаром" не думаем, игра с "Ювентусом" самая важная. Ажиотаж вокруг матча огромный. Если наберём очки, это будет хорошей возможностью сыграть в еврокубках весной, — сказал Юрий Сёмин.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 2:1 в пользу "Ювентуса". После трёх туров "Локомотив" занимает в группе третье место с тремя очками, "Ювентус" идёт на первой строчке с семью очками в активе.