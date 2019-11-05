Черчесов не вызвал в сборную вратаря "Зенита". Есть и другие сюрпризы

Подопечные Станислава Черчесова в ноябре проведут два заключительных матча в отборе на Евро-2020.

Станислав Черчесов на матчи с Бельгией и Сан-Марино вызвал следующих игроков:

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи") и Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА) и Дмитрий Чистяков ("Ростов").

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак"), Александр Головин ("Монако", Франция), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — "Зенит", Санкт-Петербург), Денис Черышев ("Валенсия", Испания) и Даниил Фомин (ФК "Уфа").

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит") и Николай Комличенко ("Млада-Болеслав").

Отметим, что Черчесов вместо Андрея Лунёва, который уступил своё место в "Зените" Михаилу Кержакову, вызвал капитана "Динамо" Антона Шунина. Отказался Станислав Саламович и от третьего нападающего. Ни Фёдор Смолов ("Локомотив"), ни Александр Соболев ("Крылья Советов") не попали в заявку. Нет в составе и Ильзата Ахметова из ЦСКА, который регулярно привлекался к матчам национальной команды.

Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября, а спустя три дня команда на выезде сыграет с Сан-Марино. Наша команда обеспечила себе досрочный выход на Евро-2020, но впереди осталась битва с бельгийцами за первое место в группе.