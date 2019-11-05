Масвидаль — новая звезда UFC. Им восхищаются звёзды Голливуда, но не отец Хабиба

Официально Хорхе Масвидаль — "самый опасный отморозок в UFC", владеющий поясом BMF. Прямо сейчас кубинский эмигрант — самый хайповый боец UFC, привлекающий с каждым днём к своей персоне всё больше и больше внимания. И не только со стороны рядовых фанатов спорта, но и звёзд Голливуда.

Дуэйн Джонсон так отозвался о Геймбриде: "Мой братуха Хорхе Масвидаль феноменально выглядел в октагоне. Обещание сдержано. Самый крутой ублюдок на планете. Поздравляю, Хорхе".

— Отличный бой, чемпион! — подхватывает волну восхищения Масвидалем президент США Дональд Трамп. Все восхищаются Хорхе, но только не Абдулманап Нурмагомедов…

Ровно шесть лет назад — 6 ноября 2013 года — на военной базе города Форт Кэмпбелл (Кентукки, США) состоялся турнир UFC Fight Night 31, в рамках которого дагестанский боец Рустам Хабилов провёл свой третий на тот момент поединок в UFC. Соперником Тигра стал Хорхе Масвидаль, для которого волею судьбы это также было всего лишь третье выступление в лучшей лиге мира. Дерзкий характер в будущем "самого опасного отморозка" просматривался уже тогда.

— Я не видел ни одного поединка Хабилова против кого-нибудь, кого я мог бы назвать топовым или хотя бы просто приличным бойцом. Меня не волнует, что именно он сделал или в бою с кем он это сделал. Он никогда не дрался со мной. Я надеюсь, что он думает, что может бросить меня суплексом. Он убедится, что меня непросто удержать или повалить в партер. Что если ему удастся бросить меня? В таком случае для него будет лучше, если мои шейные позвонки сломаются при ударе, потому что, если я встану, я найду способ сделать ему больно, — угрожал в преддверии боя дагестанцу Масвидаль.

Но эти слова так и остались словами. Рустам полностью смог переиграть оппонента, а в третьем раунде и вовсе был близок к яркой победе нокаутом, но Хорхе смог "выжить" после пропущенной "вертушки" в голову.

По окончании поединка оба бойца получили по 50 000 долларов за "Бой вечера", а Хабилов в качестве дополнительного бонуса ещё и билет на встречу с экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном. Впоследствии Рустам одержит ещё шесть побед в UFC, но, безусловно, самой яркой и запоминающейся останется именно схватка с официально признанным "отморозком". Это помнит и Абдулманап Нурмагомедов, чьим воспитанником является Рустам.

— Этого крутого парня с разворота мы роняли и, обыграв, шли дальше. Старая школа была на ходу, и Рустам Хабилов на военной базе США обыграл его, — по-своему отметил хайп вокруг Масвидаля Абдулманап Нурмагомедов.

Но всё же нельзя не отметить, что к бою с Хорхе Хабилов готовился в США под руководством Грега Джексона. На тот момент Рустам на протяжении уже нескольких лет жил и тренировался в США. Но, проиграв Хендерсону и Адриану Мартинсу, Тигр принял решение вернуться в родной Дагестан. Цена возвращения — лишение визы США и шесть побед подряд на турнирах вне Соединённых Штатов, никоим образом не влияющих на рейтинг, безусловно, одарённого спортсмена.

А Масвидаль? Вы знаете, кто он сейчас такой…