"Не хочу быть тобой". Медведева отобрала у Загитовой музыку для номера

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Российская фигуристка будет кататься под композицию idontwannabeyouanymore певицы Билли Айлиш.

Фигуристка Евгения Медведева представила фрагмент из нового показательного номера под композицию idontwannabeyouanymore (рус. — ябольшенехочубытьтобой) своей любимой певицы Билли Айлиш.

Любопытно, что Медведева представила новый номер сразу после того, как Билли Айлиш "освободилась". До этого программа под музыку этой певицы была у Алины Загитовой, хотя Медведева неоднократно публично заявляла о том, что ей нравится эта певица, а песню Bad Guy называла своей любимой.

Олимпийская чемпионка решила от неё отказаться после многочисленных скандалов по поводу украденной хореографии номера. И буквально на днях подопечная Этери Тутберидзе представила новую программу посвящение матери своего хореографа Даниила Глейхенгауза.

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