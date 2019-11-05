"Не хочу быть тобой". Медведева отобрала у Загитовой музыку для номера

Фигуристка Евгения Медведева представила фрагмент из нового показательного номера под композицию idontwannabeyouanymore (рус. — ябольшенехочубытьтобой) своей любимой певицы Билли Айлиш.
Любопытно, что Медведева представила новый номер сразу после того, как Билли Айлиш "освободилась". До этого программа под музыку этой певицы была у Алины Загитовой, хотя Медведева неоднократно публично заявляла о том, что ей нравится эта певица, а песню Bad Guy называла своей любимой.
Олимпийская чемпионка решила от неё отказаться после многочисленных скандалов по поводу украденной хореографии номера. И буквально на днях подопечная Этери Тутберидзе представила новую программу посвящение матери своего хореографа Даниила Глейхенгауза.