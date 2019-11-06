Роналду снова в Черкизове. В прошлый раз его там застала страшная трагедия

Сегодня в московской столице состоится суперматч между "Локомотивом" и туринским "Ювентусом" во главе с Криштиану Роналду. Предыдущий приезд в 2005 году на стадион в Черкизове он запомнил надолго... Но обо всём по порядку.

Мало кто помнит, что Криштиану уже играл на стадионе в Черкизове. Правда, тогда был матч сборных Португалии и России в рамках отбора на чемпионат мира. И самое интересное, что тренировал ту нашу сборную как раз нынешний тренер "Локомотива" Юрий Сёмин, с которым у Роналду, кстати, сложились хорошие отношения.

"Нам было тяжело". О чём говорили Роналду и Сёмин после матча Лиги чемпионов?

Тогда Роналду приезжал в статусе только перспективного игрока. Он уже второй сезон проводил в "Манчестер Юнайтед", выиграл серебро чемпионата Европы. Сегодня же Роналду возвращается в Черкизово спустя 14 лет уже в статусе безоговорочной суперзвезды. Он лучший бомбардир в истории мадридского "Реала" и сборной Португалии, трёхкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании и чемпион Италии. Криш семь раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, что является рекордом. Его достижения можно перечислять и перечислять...

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Однако матч 2005 года останется у Криштиану в памяти навсегда. В ночь перед игрой в Москве у Роналду умер отец, который страдал от алкоголизма... Несмотря на личную трагедию, он настоял на том, чтобы сыграть против россиян. На поле он провёл все 90 минут. Правда, полезными действиями не отметился. Игра завершилась безголевой ничьёй (0:0).

Смерть папы он тяжело переживает и по сей день. Совсем недавно во время интервью он не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры с отцом, который сказал, что гордится своим сыном...

И вот впервые после той личной трагедии Роналду возвращается в Черкизово. Ещё вчера он осмотрел стадион и прогулялся по полю с другими игроками "Ювентуса", а уже сегодня будет сражаться с "Локомотивом" в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов

"Локомотив" — "Ювентус"

Москва, "РЖД-арена"

Начало — 20:55 (мск)