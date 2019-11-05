"Ювентус" вылетел в Москву с Роналду, Буффоном и Дибалой

"Ювентус" летит в Москву с Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффоном, Пауло Дибалой, Гонсало Игуаином и Сами Хедирой.
#JuveUCL | 📝 I convocati in partenza per la Russia ➡️ https://t.co/zNSQnLScyG#FCLMJuve #FinoAllaFine pic.twitter.com/RxDF8AIPY8— JuventusFC (@juventusfc) November 5, 2019
Самолёт с игроками туринской команды приземлится в 19:45 (мск) в аэропорту Шереметьево. Главный тренер Маурицио Сарри проведёт предматчевую пресс-конференцию сразу после прилёта, а вот тренировку команда в российской столице проводить не стала.
Qui Caselle 🛫 Mosca, arriviamo! 😀 #FCLMJuve #JuveUCL pic.twitter.com/WlPuizFSCj— JuventusFC (@juventusfc) November 5, 2019
Напомним, что матч Лиги чемпионов состоится завтра в Москве. Начнётся встреча в 20:55 (мск).