"Ювентус" вылетел в Москву с Роналду, Буффоном и Дибалой

Туринская команда вместе со всеми своими звёздными игроками прибыла в аэропорт, откуда отправится в российскую столицу на матч Лиги чемпионов с "Локомотивом".

"Ювентус" летит в Москву с Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффоном, Пауло Дибалой, Гонсало Игуаином и Сами Хедирой.

Самолёт с игроками туринской команды приземлится в 19:45 (мск) в аэропорту Шереметьево. Главный тренер Маурицио Сарри проведёт предматчевую пресс-конференцию сразу после прилёта, а вот тренировку команда в российской столице проводить не стала.

Напомним, что матч Лиги чемпионов состоится завтра в Москве. Начнётся встреча в 20:55 (мск).