Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную "русского Ибрагимовича"

По словам наставника национальной команды, в список попали те, кто впечатлил его за последний месяц.

Оглашение состава сборной России по футболу традиционно вызывает вопросы. В этот раз главный сюрприз — это отсутствие третьего форварда в обойме. По словам Черчесова, это обусловлено качеством игры кандидатов.

— Мы смотрим, как кто себя проявляет в чемпионате. Фёдор Смолов травмирован — его нет. Фёдор Чалов сейчас играет за молодёжную сборную. Александр Соболев после прошлого вызова проявил себя в чемпионате не до конца. Поэтому и принял такое решение, — цитирует Черчесова РИА " Новости".

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, который сам себя сравнивает со Златаном Ибрагимовичем, по-прежнему возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с 10 голами в активе, но за последний месяц он не забил ни одного гола.

Также без вызова в сборную в этот раз остался полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Черчесов объяснил это решение тем, что хавбеку (как и всему армейскому клубу) тоже не удалось себя проявить должным образом в последних матчах.