Новичок сборной России — о дебютном вызове: Думал, это прикол

Прежде Даниил Фомин выступал только за юношескую и молодёжную сборные России, но не за главную команду.

На матчи против сборных Бельгии и Сан-Марино Станислав Черчесов впервые вызвал в сборную полузащитника "Уфы" Даниила Фомина. Сам 22-летний игрок даже сначала не поверил, что его действительно пригласили в главную команду страны.

— Лежал на процедурах после тренировки, ко мне подошёл наш тренер и сообщил данную новость. Я сначала не поверил ему, думал, что это прикол. Потом все начали подходить поздравлять, и я понял, что всё серьёзно, — рассказал Фомин в интервью клубной пресс-службе.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже объяснил, почему в этот раз решил не вызывать лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева и полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.