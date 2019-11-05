Фанаты криками встретили Криштиану Роналду в Москве — видео

Звёздный футболист вместе с "Ювентусом" прилетел в российскую столицу, чтобы принять участие в матче Лиги чемпионов.

В аэропорту Шереметьево "Ювентус" встречали десятки болельщиков. Туринская команда приехала своим звёздным составом. Сначала фанаты приметили легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона и стали кричать ему. Итальянец помахал в ответ. Но когда появился Криштиану Роналду, возгласы фанатов значительно усилились, все пытались привлечь внимание известного футболиста.

Отметим, что матч Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом" состоится завтра, 6 ноября, на "РЖД-арене". Начнётся встреча в 22:55 (мск).