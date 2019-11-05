Еврокубковое проклятие ещё в действии. "Зенит" дома не справился с "Лейпцигом"

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Фото © Александр Демьянчук/ТАСС

Российские клубы продолжают терпеть неудачи на европейской арене. На этот раз петербургский "Зенит" проиграл "Лейпцигу" дома.

"Зенит" со счётом 0:2 уступил немецкому клубу "РБ Лейпциг" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Счёт был открыт в самой концовке первого тайма усилиями Диего Демме. Правда, ещё ранее немцы поразили ворота Михаила Кержакова, но из-за игры рукой гол был отменён.

Во втором тайме ситуация развивалась по сценарию гостей поля. Футболисты "Зенита" были на взводе, а Артём Дзюба даже успел вступить в потасовку с игроком "Лейпцига".

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Но спортивная злость не помогла сине-бело-голубым. На 63-й минуте счёт стал 0:2.

Для "Зенита" ситуация в группе G усложняется. Команда Семака хоть и занимает вторую строчку с четырьмя очками, но такое же количество очков у "Лиона", который позже сыграет с "Бенфикой".

РПЛ. 15-й тур.

"Зенит" — "Лейпциг" — 0:2.

Голы: Демме 45+5' (0:1), Забитцер 63' (0:2).

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