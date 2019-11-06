Черышев получил травму перед матчами сборной России

Российский полузащитник "Валенсии" выбыл из игры во время матча Лиги чемпионов против "Лилля".

Денис Черышев вышел в стартовом составе испанской "Валенсии" на матч Лиги чемпионов против французского "Лилля". Однако на поле российский полузащитник провёл всего полчаса. Футболист получил травму, из-за чего был вынужден покинуть поле.

Характер повреждения и сроки восстановления Черышева пока не известны. Также пока не ясно, сможет ли полузащитник помочь национальной команде в матчах против сборных Бельгии и Сан-Марино, которые состоятся 16 и 19 ноября.

Напомним, что Станислав Черчесов только сегодня огласил состав сборной России на ближайшие матчи. Наставник национальной команды преподнёс ряд сюрпризов.