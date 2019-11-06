8 голов, пенальти и удаления. "Челси" и "Аякс" устроили жару в Лиге чемпионов

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Сумасшедший матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" в итоге завершился с ничейным счётом 4:4.

Матч лондонского "Челси" и амстердамского "Аякса" в Лиге чемпионов превратился в настоящий футбольный спектакль, в котором случилось, кажется, всё, что в принципе бывает в этом виде спорта.

"Аякс" открыл счёт уже на второй минуте встречи, и это, как выяснилось, было только началом дикой перестрелки. "Челси" восстановил паритет уже буквально в ответной атаке, но затем амстердамцы завелись и нарисовали на табло 4:1 в свою пользу. Не обошлось и без мяча бывшего спартаковца Квинси Промеса.

Однако за 20 минут до конца основного времени "Аякс" сам себя закопал, схлопотав сразу два удаления в одном эпизоде. "Челси" этим лихо воспользовался, за десять минут превратив безнадёжные 1:4 в сумасшедшие 4:4.

Встреча в итоге с таким счётом и завершилась. Восемь голов, два удаления у "Аякса", два пенальти в чужие ворота и два мяча в свои у "Челси" — самый невероятный матч Лиги чемпионов этого сезона, кажется, уже сыгран. Или в плей-офф нас ждёт ещё большее безумие?

Лига чемпионов, 4-й тур.

"Челси" — "Аякс" — 4:4.

Голы: Абрахам 2' (0:1, автогол), Жоржиньо 2', 71' (1:1, пен., 3:4), Промес 20' (1:2), Аррисабалага 35' (1:3, автогол), ван де Бек 55' (1:4), Аспиликуэта 63' (2:4), Джеймс 74' (4:4).

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