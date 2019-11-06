Гусев вернулся в состав "Нью-Джерси" и принёс "дьяволам" победу

Россиянин уверенно реализовал послематчевый буллит в выездной игре против "Виннипега".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Виннипег Джетс" на домашнем льду по буллитам уступил "Нью-Джерси Дэвилз" — 1:2.

В гостевой игре против "истребителей" в состав "дьяволов" вернулся российский нападающий Никита Гусев, пропустивший по решению тренерского штаба три последних матча.

Гости открыли счёт на пятой минуте встречи усилиями Нико Хишера — 0:1. Хозяева площадки отыгрались на экваторе второго периода благодаря голу Эндрю Коппа — 1:1.

Третий период и овертайм победителя не выявили, и всё решили послематчевые броски, в которых точнее оказались "дьяволы". Свои попытки реализовали Никита Гусев и Йеспер Боквист.

What 👏🏻 a 👏🏻shot 👏🏻



Gusev in SO!!! pic.twitter.com/QciV4XBIxZ — New Jersey Devils (@NJDevils) November 6, 2019

В десяти матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на счету Гусева — три заброшенные шайбы и одна результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Виннипег Джетс" — "Нью-Джерси Дэвилз" — 1:2 Б (0:1; 1:0; 0:0; 0:0; 0:2)