Игрок "Зенита" Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

Украинский защитник, который с этого года играет в петербургском "Зените", опубликовал пост с важным заявлением.

— 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня — говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года, но большой футбол стал большой политикой, — отметил Ярослав Ракицкий.

Также он пожелал сборной Украины удачи и золотых наград.

Отметим, что Ракицкий выступал за национальную команду с 2008 года. Его регулярно критиковали за то, что он не пел украинский гимн перед матчами.