Игрок "Зенита" Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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Фото © football24.ua

Украинский защитник, который с этого года играет в петербургском "Зените", опубликовал пост с важным заявлением.

10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня — говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года, но большой футбол стал большой политикой, — отметил Ярослав Ракицкий.

Также он пожелал сборной Украины удачи и золотых наград.

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Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Отметим, что Ракицкий выступал за национальную команду с 2008 года. Его регулярно критиковали за то, что он не пел украинский гимн перед матчами.

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