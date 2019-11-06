Кержаков из-за собственного долга в 13 млн подал в суд на бывшую жену

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер через суд планирует сократить сумму алиментов.

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков собирается подавать в суд на первую супругу Марию и судебного пристава. Всё дело в том, что он задолжал 13 миллионов, не учитывая ежемесячные выплаты на ребёнка в размере 300 тысяч рублей. Теперь ему просто не хватает денежных средств. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Через суд он уже приостановил ежемесячные выплаты, дальше он намерен уменьшить их размер. Также отмечается, что из-за долгов ему нельзя покидать пределы страны.

Напомним, что с первой женой Марией он развёлся в 2010 году после пяти лет брака. У них есть общая дочь Дарья.