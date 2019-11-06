Лучший сценарий для "Зенита", чтобы выйти из группы Лиги чемпионов

Сине-бело-голубые проиграли в Санкт-Петербурге "Лейпцигу" и опустились на третье место в своей группе Лиги чемпионов. Но у сине-бело-голубых есть шансы даже на первое место. Разбираемся, какие условия необходимы команде Семака, чтобы выйти в плей-офф.

Группа G

"РБ Лейпциг" — 9 очков (4 игры) "Лион" — 7 (4) "Зенит" — 4 (4) "Бенфика" — 3 (4)

У "Зенита" после четырёх туров такие результаты:

"Лион" — "Зенит" — 1:1.

"Зенит" — "Бенфика" — 3:1.

"Лейпциг" — "Зенит" — 2:1.

"Зенит" — "Лейпциг" — 0:2.

Команде Семака осталось дома сыграть с "Лионом" (27 ноября) и на выезде с "Бенфикой" (10 декабря). Как должны завершиться эти матчи, чтобы "Зенит" вышел из группы? Теоретически петербуржцы могут даже занять первое место, если они победят "Лион" и "Бенфику", а лидер группы "Лейпциг" проиграет тем же командам. Но это очень сложный и маловероятный вариант. Легче всего выйти в плей-офф со второго места в группе.

Для этого "Зениту" нужно хоть как побеждать в предстоящих двух матчах и надеяться уже на победы "Лейпцига" в матчах с "Бенфикой" и "Лионом". Тогда немцы с 15 очками выйдут в плей-офф с первого места, а россияне с 10 очками — со второго. И это самый идеальный вариант.

Для "Зенита" особенно важен будет матч именно с "Лионом". Если же эта встреча закончится ничьей, а также будет равенство очков у команд, то надо будет учитывать дополнительные показатели. Не стоит исключать и то, что "Зенит" может проиграть "Лиону", тогда хоть как нужно обыгрывать "Бенфику", чтобы обеспечить себе хотя бы третье место, гарантирующее вылет в Лигу Европы.

Резюмируя, делаем вывод, что "Зениту" в оставшихся матчах нужно надеяться только на себя и побеждать, чтобы не зависеть от результатов в других встречах.