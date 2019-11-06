Промес после суперматча ЛЧ признался в любви к "Спартаку"

Бывший футболист красно-белых принял непосредственное участие в триллере на "Стэмфорд Бридж".

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес после матча Лиги чемпионов признался в любви к бывшей команде. По словам голландца, он до сих пор пристально следит за московским коллективом.

— Комментарий "Легендарный, люблю тебя" я лично написал в аккаунте клуба. Я подписан на аккаунт, и, когда увидел эту запись… Те воспоминания о нашем чемпионстве — особенные для меня. Мои мысли всегда со "Спартаком", и я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю всё. Абсолютно всё, — цитирует Промеса "Чемпионат".

Накануне на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялся сумасшедший матч Лиги чемпионов между "Челси" и "Аяксом", который закончился со счётом 4:4. Экс-спартаковец Квинси Промес поучаствовал в двух голах амстердамцев, но один из мячей записали как автогол игрока "Челси".

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. С красно-белыми он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.