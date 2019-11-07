Секси-бабушка vs внучка-трансформер. Фигуристки разных эпох сразятся в Китае

В пятницу в китайском Чунцине стартует четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. В фаворитах —две российские фигуристки из разных эпох: императрица "зрелого женского" катания Елизавета Туктамышева, которую в неполные 23 года уже называют "бабушкой" этого вида спорта, и 15-летняя Анна Щербакова, которая сражает фанатов четверными прыжками и платьем-трансформером. Кто окажется сильнее?

Этапы Гран-при среди женщин-одиночниц пока проходят по одному сценарию: участвуют все, а побеждают только вчерашние юниорки из группы Этери Тутберидзе. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная поочерёдно заняли первые места в Америке, Канаде и Франции. Причём соперницы у них были только на бумаге, а по факту... отрывы в 11 и 20 баллов от вторых мест говорят сами за себя.

На четвёртом этапе Гран-при, который пройдёт в китайском городе Чунцине, ожидается вторая серия противостояния 15-летней Анны Щербаковой и почти уже 23-летней Елизаветы Туктамышевой, двух фигуристок из абсолютно разных эпох.

Елизавета Туктамышева (Россия) 22 года

Главное оружие —тройной аксель В прошлом году Туктамышева возродилась из пепла и ворвалась в финал Гран-при, где стала третьей. Повторить успех будет сложнее. Фото © EPA / ETIENNE LAURENT / ТАСС

Елизавета Туктамышева — одна из самых возрастных фигуристок, которые продолжают претендовать на самые высокие места. Через месяц ей исполнится уже 23 года, и продолжать выступать на самом высоком уровне в этом возрасте — уже достижение, учитывая, как молодеет фигурное катание. Победительница Гран-при Франции Алёна Косторная, например, не уверена, что сможет продолжать карьеру даже после 21 года.

— Мы любим наш вид спорта, но, скорее всего, максимальный возраст — это примерно 21 год. Фигурное катание меняется, приходят новые прыжки, у взрослых женщин чисто физически не получится выучить то, что прыгают девочки поменьше, — рассуждает ученица Этери Тутберидзе.

Поэтому Туктамышеву уже закономерно называют бабушкой, ведь она пережила уже несколько эпох фигурного катания: Елизавета выигрывала первые этапы Гран-при, когда олимпийские чемпионки Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая ещё даже в них не дебютировали! Не говоря уже о звёздах Пхёнчхана Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Первые две уже давно не выступают, вторые постепенно уступают в гонке молодому поколению, а Туктамышева по-прежнему остаётся в обойме сборной России.

В прошлом году Елизавета проводила очень яркий сезон, но из-за болезни пролетела мимо чемпионатов России, Европы и мира. Наверняка Туктамышевой хотелось бы поучаствовать в главных стартах в этом году, но с появлением Трусовой, Щербаковой и Косторной сделать это будет сложно.

Пока у Туктамышевой нет ни одной победы в этом сезоне:

На Lombardia Trophy 2019 она проиграла четыре балла Щербаковой.

На Finlandia Trophy 2019 уступила 24 балла Косторной.

На Skate America 2019 отстала на 23 балла от всё той же Щербаковой.

С одной стороны, шансы на успешное выступление Туктамышевой, которое бы давало ей шансы попасть в финал Гран-при, кажутся призрачными. С другой, Лиза в этом сезоне пока далека от своей лучшей формы. Больше 214 баллов она пока не набирала (тут спасибо и судьям), хотя её личный рекорд — 234.

При этом (с точки зрения сложности программы) Туктамышева — третья среди россиянок. Она уступает только Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые прыгают четверные. А вот с Алёной Косторной — ещё одной трикселисткой — Туктамышева при идеальном прокате вполне может бороться. Преимущество подопечной Мишина должно давать то самое "зрелое женское" катание, которым Туктамышева радовала поклонников в прошлом сезоне.

Поэтому замахнуться на первое место на Гран-при Китая Туктамышева сможет лишь в одном случае: если Щербакова будет падать (а у юной фигуристки уже случались детские ошибки на дорожке шагов в Америке), а сама Лиза выдаст лучший прокат в сезоне. При других раскладах даже второе место на Cup of China можно будет считать успехом, ведь среди соперниц из-за травмы Элизабет Турсынбаевой появилась ещё и корейская фигуристка с тройным акселем Ю Ён.

Анна Щербакова (Россия) 15 лет

Главное оружие — четверные прыжки Щербакова проводит первый сезон на взрослом уровне и пока выигрывает все турниры. Серия продолжится? Фото © EPA / ETIENNE LAURENT / ТАСС

Анна Щербакова пока только начинает свой путь в фигурном катании, но за её плечами уже уйма достижений. На юниорском уровне она большую часть времени находилась в тени своей подруги по группе Этери Тутберидзе Александры Трусовой, однако сумела ярко сверкнуть в декабре 2018 года, выиграв чемпионат России.

На взрослом уровне Щербакова и вовсе не знает поражений: сложная победа над Елизаветой Туктамышевой на Lombardia Trophy и суперпрокат на Skate America. Несмотря на то, что королевой четверных прыжков в мире уже прозвали Александру Трусову, Щербакова тоже нашла свою нишу для исторических достижений и мировых рекордов. Если первая идеально владеет сальховом и тулупом, то второй покорился более сложный прыжок в четыре оборота — лутц.

Great comeback from Anna Shcherbakova 🇷🇺 as she jumped high to reach the top of the podium.



#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/k1lWDCoOgl — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019

Именно это позволило Щербаковой войти в историю в качестве исполнительницы самого сложного элемента в истории женского катания. Каскад из четверного лутца и тройного тулупа на Гран-при США судьи оценили в 18,66 балла — это на два балла лучше, чем каскады Трусовой.

Загитова и Медведева — прошлый век. 15-летние школьницы поставили мир на уши

Кроме того, в обойме Анны есть ещё одно секретное оружие, которое больше относится к внешнему лоску, чем к техническому арсеналу. Щербакова меняет цвет платья прямо по ходу программы, и многие поклонники фигурного катания до сих пор пытаются понять технологию такого необычного трюка. Выглядит он эффектно и явно прибавляет Щербаковой если не баллов за компоненты, то зрительской любви и всеобщего внимания уж точно.

Если Щербакова выиграет этап Гран-при в Китае (а шансы на такой исход событий больше, чем на иной), то она станет первой фигуристкой, которая обеспечит себе участие в финале, причём с максимально возможной суммой баллов. А что насчёт мировых рекордов Трусовой? В США Щербаковой помешали неожиданные ошибки, но что будет, если ей удастся их избежать?

На кого ещё обратить внимание?

Россию на Гран-при Китая будет представлять ещё и чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова. В прошлом сезоне, который стал для неё дебютным на взрослом уровне, подопечная Алексея Мишина неожиданно выстрелила: попала в финал Гран-при и победила Алину Загитову на европейском первенстве. Кроме того, Самодурова поразила всех невероятной стабильностью: за весь сезон она ни разу не упала, практически идеально откатав все свои программы.

Однако нынешняя реальность такова, что даже со своим личным рекордом (213,84 балла) Самодурова в этом сезоне вряд ли сможет претендовать на победы. Поэтому главная задача для неё — чисто исполнять программы и надеяться на лучшее.

А вот кореянка Ю Ён, которая попала в список участниц китайского этапа из-за травмы казахстанки Элизабет Турсынбаевой, — реальная угроза для Туктамышевой, а при определённых обстоятельствах и для Щербаковой. В свои 15 лет дебютантка этого сезона уже является трёхкратной чемпионкой своей страны и ещё одной претенденткой на попадание в финал Гран-при. Помогает ей в этом тройной аксель: кореянка входит в элитный клуб из четырёх фигуристок (Рика Кихира, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная), которые владеют этим элементом.

Ён продемонстрировала сложнейший прыжок на этапе Гран-при в Канаде, став всего лишь 11-й фигуристкой в истории, которая смогла успешно его приземлить на международных соревнованиях. Это принесло ей третье место на Skate Canada (вслед за Трусовой и Кихирой) и сумму баллов (217), которая даже превышает серебряный прокат Алины Загитовой во Франции. Это делает кореянку очень опасной соперницей для россиянок. Не исключено, что не в последний раз по ходу этого сезона.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Shiseido Cup of China

Чунцин, Китай

8 ноября

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12:10 по московскому времени

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