Новый тренер и экспериментальный состав. "Красная машина" начинает разгон

Сборная России по хоккею попробует повторить прошлогодний успех и выиграть финский этап Еврохоккейтура.

Регулярный чемпионат КХЛ ушёл на первую в сезоне паузу, а это означает, что пришло время для сборной России, которая с 7 по 10 ноября выступит на первом этапе Еврохоккейтура 2019/20 — Кубке Карьяла.

Этот финский турнир станет боевым крещением для Алексея Кудашова в роли главного тренера национальной команды. Ранее, год назад, в качестве помощника бывшего наставника сборной Ильи Воробьёва специалист уже выигрывал Кубок Карьяла. Тогда наша команда финишировала с шестью набранными баллами, переиграв хозяев турнира — финнов — со счётом 3:0 и сборную Швеции — 4:1. Поражение от чехов (2:5) никак не сказалось на итоговом месте россиян в турнирной таблице. Теперь Кудашову предоставляется возможность повторить тот успех, но уже стоя у руля команды.

В Финляндию штаб сборной России собрал экспериментальный состав. Сразу восемь хоккеистов дебютируют за главную команду страны. Алексей Кудашов не стал вызывать в сборную проверенных игроков, чьи сильные стороны тренерскому штабу хорошо известны. Капризов, Григоренко, Плотников, Сорокин и другие лидеры команд КХЛ не сыграют на финском турнире, но это вовсе не означает, что хоккеисты чем-то не устраивают специалиста. Всех сильнейших, скорее всего, мы увидим в составе сборной России в декабре на втором этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве с 12 по 15 декабря. Сейчас же тренерский штаб национальной команды даёт возможность проявить себя другим хоккеистам.

Состав сборной России на Кубок Карьяла

Вратари: Игорь Бобков ("Авангард"), Иван Бочаров ("Динамо" М), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Артём Сергеев ("Салават Юлаев"), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — "Локомотив"), Камиль Фазылзянов ("Ак Барс"), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик"), Иван Мищенко ("Адмирал").

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба — "Авангард"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Артём Швец-Роговой, Антон Бурдасов (оба — СКА), Никита Сошников, Александр Кадейкин (оба — "Салават Юлаев"), Алексей Макеев ("Витязь"), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — "Локомотив"), Павел Порядин ("Нефтехимик").

— Сборная России всегда играет в атакующий, агрессивный хоккей с контролем шайбы. Игроки, которые вызваны в сборную, являются лидерами своих клубов. Они хорошо играют, набирают много очков. При формировании команды учитывались и возраст, и игра хоккеиста на данный момент, и клубные связки. Это не случайные люди, а лидеры своих команд, — сказал Кудашов журналистам перед вылетом команды в Финляндию.

Капитаном национальной сборной выбран нападающий СКА Антон Бурдасов, для которого вызов в первую команду страны является большой мотивацией. Его ассистентами стали Рушан Рафиков, Артём Зуб, Александр Кадейкин и Антон Слепышев.

— Приятно быть капитаном. Важно помнить, что, капитан ты или нет, всё равно нужно помогать сборной добиваться побед. Для меня в национальной команде нет разницы, какую роль выполнять. Главное — играть. Вызов в сборную — большая мотивация, — прокомментировал своё назначение капитаном Бурдасов.

Кубок Карьяла в рамках Еврохоккейтура разыгрывается с 1996 года. Сборная России восемь раз становилась обладателем финского трофея. Больше побед только у команды Суоми — 12.

Команда Алексея Кудашова начнёт турнир сегодня, седьмого ноября, матчем против сборной Финляндии. Прямую трансляцию из Хельсинки можно будет посмотреть на телеканале "Матч! Арена". Начало игры намечено на 19:30 мск.

В последний раз сборные России и Финляндии встречались 25 мая в полуфинале чемпионата мира — 2019. Тогда подопечные Юкки Ялонена оказались сильнее команды Ильи Воробьёва — 1:0.

Расписание игр сборной России на Кубке Карьяла