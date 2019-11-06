Игонин: "Зенит" в РПЛ и Лиге чемпионов — это две разные команды

Бывший футболист петербургского "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал проигрыш сине-бело-голубых "Лейпцигу" в Лиге чемпионов.

— Была очевидна разница в уровне немецкого и российского чемпионатов. Да и команд — тоже. У "Лейпцига" более классные исполнители, которые реализовали своё преимущество в скорости, движении и агрессии. "Зенит" выбрал закрытую тактику, но она могла сработать, если бы забили первыми, — отметил Игонин в разговоре с "Советским спортом". — "Зенит" в РПЛ и Лиге чемпионов — это две разные команды. Они не выдерживают борьбу на два фронта.

Также он отметил, что не видит в поражении вину Сергея Семака, ведь не он же "не попадал по воротам, а Сердар Азмун".

Напомним, что "Зенит" во второй раз проиграл "Лейпцигу". На этот раз счёт был 0:2.