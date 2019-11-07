Кожевников: Бывало и так, что новые хоккеисты выстреливали лучше игроков основы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал Лайфу экспериментальный состав сборной России по хоккею, который сыграет на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.

Новый тренер и экспериментальный состав. "Красная машина" начинает разгон

Эксперт уверен, что тренерский штаб сборной России принял правильное решение — привлечь новых хоккеистов в состав главной команды страны.

— В Финляндию едет экспериментальный состав. Эти игроки показали себя с лучшей стороны в чемпионате КХЛ. Кто-то раньше был кандидатом, сейчас вот молодёжи много в составе. Тренеру можно только пожелать за этот короткий срок создать боеспособный коллектив. В принципе, там уже есть клубные связки, которые должны дать результат. У нас в России много хороших игроков, которых обязательно будут пробовать в первой сборной страны. Их просто обязательно нужно проверить. Бывало и так, что новые игроки выстреливали лучше тех, кто на постоянной основе привлекался в сборную России.

Кожевников также считает правильным решение дать отдохнуть лидерам нашей сборной, для которых главным турниром станет чемпионат мира в Швейцарии.

— Федерация хоккея России приняла правильное решение не брать проверенных хоккеистов на Кубок Карьяла. Тренеры сборной знают всех наших лидеров достаточно хорошо, прекрасно владеют информацией об их уровне. Пускай они отдохнут, вдохнут свежий воздух. Чемпионат впереди тяжёлый. Главный турнир года — чемпионат мира. Их мастерство ещё пригодится сборной России, — сказал эксперт Лайфу.

Первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла — пройдёт с 7 по 10 ноября в Финляндии. Сборная России в своём первом матче седьмого ноября встретиться с хозяевами турнира — финнами.