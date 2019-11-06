Партнёр Роналду украл у него гол в ворота "Локомотива"

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Валлиец Аарон Рэмзи не позволил португальцу записать на свой счёт первый мяч со штрафного в футболке "Ювентуса".

Начало матча против туринского "Ювентуса" выдалось катастрофическим для московского "Локомотива". На исходе третьей минуты игры Криштиану Роналду нанёс несложный удар со штрафного, но Маринато Гильерме не смог зафиксировать скользкий из-за дождя мяч, пропустив его между ног. Роналду уже принялся праздновать гол, но его партнёр по команде добил мяч в сетку буквально с линии ворот.

Роналду очень расстроил этот эпизод, потому что в Италии его уже называют худшим исполнителем штрафных ударов, ведь он часто их бьёт, но никогда не забивает. И вот, когда португалец, казалось бы, наконец-то положил дебютный мяч со стандарта, его у него отобрали...

Но у Рэмзи был свой резон: он забил в Лиге чемпионов впервые с 2015 года и стал первым британским голеадором в составе "Ювентуса" в этом турнире.

Отметим, что "Ювентус" недолго вёл в счёте на "РЖД-арене". Алексей Миранчук забил ответный гол через девять минут. Пока на табло по-прежнему горит счёт 1:1, идёт второй тайм.

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