Партнёр Роналду украл у него гол в ворота "Локомотива"

Начало матча против туринского "Ювентуса" выдалось катастрофическим для московского "Локомотива". На исходе третьей минуты игры Криштиану Роналду нанёс несложный удар со штрафного, но Маринато Гильерме не смог зафиксировать скользкий из-за дождя мяч, пропустив его между ног. Роналду уже принялся праздновать гол, но его партнёр по команде добил мяч в сетку буквально с линии ворот.
Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB— Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019
Роналду очень расстроил этот эпизод, потому что в Италии его уже называют худшим исполнителем штрафных ударов, ведь он часто их бьёт, но никогда не забивает. И вот, когда португалец, казалось бы, наконец-то положил дебютный мяч со стандарта, его у него отобрали...
Cristiano Ronaldo *almost* scored his first free-kick for Juventus.— B/R Football (@brfootball) November 6, 2019
But Aaron Ramsey took it off the line 🙃 pic.twitter.com/viM9BqEqFO
Но у Рэмзи был свой резон: он забил в Лиге чемпионов впервые с 2015 года и стал первым британским голеадором в составе "Ювентуса" в этом турнире.
Aaron Ramsey is the first British player to score for Juventus in the Champions League.— Squawka Football (@Squawka) November 6, 2019
Just ask Cristiano Ronaldo what he thinks about that. 📏 pic.twitter.com/tvZYtE8WUc
Отметим, что "Ювентус" недолго вёл в счёте на "РЖД-арене". Алексей Миранчук забил ответный гол через девять минут. Пока на табло по-прежнему горит счёт 1:1, идёт второй тайм.