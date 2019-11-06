Фанаты не смогли попасть на матч "Локо" — "Ювентус" из-за поддельных билетов

По рассказам толпящихся в очередях людей, некоторые из них потратили десятки и даже сотни тысяч рублей.

Перед матчем "Локомотива" и "Ювентуса" в Москве многие болельщики были неприятно удивлены. Они не смогли пройти на "РЖД-арену", потому что их билеты оказались поддельными. Одни утверждали, что потратили десятки тысяч рублей...

На входе адок: множество людей купили билеты, пришли, а они оказались фальшивыми. Вот этот мужчина приобрёл билет за 64 тысячи на каком-то сайте pic.twitter.com/tR0eWbdV04 — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) November 6, 2019

... Другие и вовсе говорили о сотнях тысяч. При этом фанаты утверждают, что приобретали билеты на официальном сайте "Локомотива".

Как же жаль людей. Мужик курил вип-билеты всей семье на официальном сайте Локо (он так утверждает). Не пускают. Попал на 360 тыщ pic.twitter.com/fYkBbvE8dV — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) November 6, 2019

Из-за действий мошенников пострадали даже родственники бывшего вратаря "Локомотива" и сборной России Руслана Нигматуллина.

Брат с сыновьями прилетел из Казани на Ювентус, а билеты оказались фальшивыми... 😡 — ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) November 6, 2019

В итоге "Локомотив" пошёл на беспрецедентные меры, чтобы урегулировать ситуацию. По данным "Спорт-Экспресса", болельщиков с поддельными билетами всё же пустили на стадион и разместили на свободных местах, которые предназначались для фанатов "Ювентуса".