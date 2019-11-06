Фанаты не смогли попасть на матч "Локо" — "Ювентус" из-за поддельных билетов

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По рассказам толпящихся в очередях людей, некоторые из них потратили десятки и даже сотни тысяч рублей.

Перед матчем "Локомотива" и "Ювентуса" в Москве многие болельщики были неприятно удивлены. Они не смогли пройти на "РЖД-арену", потому что их билеты оказались поддельными. Одни утверждали, что потратили десятки тысяч рублей...

... Другие и вовсе говорили о сотнях тысяч. При этом фанаты утверждают, что приобретали билеты на официальном сайте "Локомотива".

Из-за действий мошенников пострадали даже родственники бывшего вратаря "Локомотива" и сборной России Руслана Нигматуллина.

В итоге "Локомотив" пошёл на беспрецедентные меры, чтобы урегулировать ситуацию. По данным "Спорт-Экспресса", болельщиков с поддельными билетами всё же пустили на стадион и разместили на свободных местах, которые предназначались для фанатов "Ювентуса".

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