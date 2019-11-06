"Ювентус" дважды забил между ног Гильерме и вырвал победу у "Локомотива"

Железнодорожники до последних минут претендовали на ничью, но Дуглас Коста перевернул игру в добавленное время.

В туринском матче "Локомотив" сумел удивить игроков "Ювентуса" не только забитым мячом, но и грамотной обороной на протяжении большей части матча. Однако вышедший на поле Пауло Дибала полностью перевернул игру: забил два гола и принёс "старой синьоре" победу.

В ответной встрече, которая проходила на "РЖД-арене" в Москве, события складывались немного по-другому. Началось всё абсолютно кошмарно для "Локомотива". Маринато Гильерме на третьей минуте игры внезапно не смог зафиксировать несложный мяч, пущенный со штрафного Криштиану Роналду, пропустил его между ног и позволил гостям открыть счёт — 1:0 в пользу "Юве".

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

Расстроился из-за этого гола не только "Локомотив", но и Роналду, потому что добивший мяч в пустые ворота Аарон Рэмзи отобрал у португальца сразу два достижения: первый гол со штрафного за "Ювентус" и возможность установить рекорд по количеству огорчённых команд в Лиге чемпионов.

А пока Роналду грустил, "Локомотив" быстренько сравнял счёт. Уже на 12-й минуте Алексей Миранчук сначала пробил головой в штангу, а затем добил в пустые ворота любимой левой ногой — 1:1.

«Юве» второй матч не успевает за Миранчуком. Бонуччи смотрел футбол, пока Алексей сравнивал счет 👏👏👏https://t.co/3tAgL2XXGS#ЛокоЮве pic.twitter.com/mTyCRJ8qnK — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

После того как счёт на табло стал ничейным, "Локомотив" не стал прижиматься к воротам, а пытался играть на победу. И она могла прийти к железнодорожникам, если бы капитан "Ювентуса" Леонардо Бонуччи не совершил невероятный сейв, вытащив мяч уже из пустых ворот.

Не хотим публиковать гол Дугласа Косты. Посмотри лучше этот момент. Когда «Локо» и второй гол разделила нога Бонуччи 😢 https://t.co/nTLF6Z2G3u#ЛокоЮве pic.twitter.com/azTIzazviy — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

Роналду же настолько растворился на поле, что его даже заменили. А это очень редко случается с португальцем. Он, конечно, был недоволен и не пожал руку Маурицио Сарри. Однако этим и силён "Ювентус": даже без Роналду чёрно-белый клуб нашёл резервы, чтобы добыть необходимый результат.

Решающую роль, как и в туринском матче, в итоге сыграл футболист, вышедший на замену. Тогда им стал Пауло Дибала, а сейчас — Дуглас Коста. Бразилец продрался через нескольких соперников, сыграл в стенку с Игуаином, а затем второй раз за матч отправил мяч между ног Гильерме.

📹 Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019

1:2 — "Локомотив" второй раз подряд уступает "Ювентусу" с одинаковым счётом, но снова не заслуживает такого результата. Железнодорожники показали не только туринцам, но и всему миру, что могут на равных биться с грандами мирового футбола. Сегодня была отличная игра, значит, завтра обязательно придёт и соответствующий результат.

Лига чемпионов, 4-й тур.

"Локомотив" — "Ювентус" — 1:2.

Голы: Рэмзи 3' (0:1), Миранчук Ал. 12' (1:1), Коста 92' (1:2).