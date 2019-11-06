"Локо" впечатлил". Хабиб пришёл болеть за Роналду и нарвался на свист трибун

Российский чемпион UFC в лёгком весе является давним другом португальского футболиста.

Матч "Локомотива" и "Ювентуса" в Москве посетил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Железнодорожники поприветствовали почётного гостя на стадионе, однако фанаты клуба встретили объявление о появлении бойца свистом, сообщает "Спорт-Экспресс".

После игры Нурмагомедов даже дал краткий комментарий по поводу матча, отметив неожиданно для него хороший футбол в исполнении "Локомотива" и неудачный матч его друга Криштиану Роналду.

— Игра отличная, мне понравилась. У Роналду три момента было, не забил... И слава богу. "Локомотив" меня впечатлил. Я не думал, что они так хорошо играют, честно признаюсь, — цитирует Хабиба Нурмагомедова sport24.ru.

Роналду и Нурмагомедов дружат несколько лет. Хабиб приезжал в Мадрид на матч "Реала" и подарил португальцу папаху, а тот в свою очередь вручил россиянину свою форму и мяч.

В матче с "Локомотивом" у Роналду украл гол его собственный партнёр по команде. "Ювентус" одержал победу со счётом 2:1.