Панарин с Бучневичем разнесли "Детройт"

Российские нападающие набрали четыре очка на двоих, а их "Рейнджерс" в Нью-Йорке разгромил "Детройт".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" в Мэдисон-сквер-гарден со счётом 5:1 уверенно переиграл худшую команду Лиги — "Детройт Ред Уингз". Российские нападающие "синерубашечников" Артемий Панарин и Павел Бучневич заработали по два результативных балла, принеся "Рейнджерс" третью победу в четырёх последних матчах.

Павел Бучневич во втором периоде дважды ассистировал своим партнёрам: на 25-й минуте встречи россиянин помог Энтони Д' Анджело открыть счёт, а спустя две минуты с передачи Павла Крис Крайдер увеличил преимущество хозяев льда до 2:0.

Chris Kreider rips home a beauty past Howard to double the Rangers lead! Fantastic dish by Buchnevich!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/em4y5MOwYN — HD365 (@HockeyDaily365) November 7, 2019

Артемий Панарин помимо результативной передачи, которую Хлебушек отдал на Райана Строума в середине второй двадцатиминутки, под занавес матча отметился голом. За две минуты с небольшим до финальной сирены Артемий отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт в игре.

Fox and Stromer.



Pretty good duo. pic.twitter.com/thjDXGTgfp — New York Rangers (@NYRangers) November 7, 2019

Благодаря этой победе "Рейнджерс" набирают 13 очков и поднимаются на 12-е место в Восточной конференции. "Детройт" с девятью баллами замыкает общую турнирную таблицу НХЛ.