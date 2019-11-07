Панарин с Бучневичем разнесли "Детройт"

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Фото © NHL

Российские нападающие набрали четыре очка на двоих, а их "Рейнджерс" в Нью-Йорке разгромил "Детройт".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" в Мэдисон-сквер-гарден со счётом 5:1 уверенно переиграл худшую команду Лиги — "Детройт Ред Уингз". Российские нападающие "синерубашечников" Артемий Панарин и Павел Бучневич заработали по два результативных балла, принеся "Рейнджерс" третью победу в четырёх последних матчах.

Павел Бучневич во втором периоде дважды ассистировал своим партнёрам: на 25-й минуте встречи россиянин помог Энтони Д' Анджело открыть счёт, а спустя две минуты с передачи Павла Крис Крайдер увеличил преимущество хозяев льда до 2:0.

Артемий Панарин помимо результативной передачи, которую Хлебушек отдал на Райана Строума в середине второй двадцатиминутки, под занавес матча отметился голом. За две минуты с небольшим до финальной сирены Артемий отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт в игре.

Благодаря этой победе "Рейнджерс" набирают 13 очков и поднимаются на 12-е место в Восточной конференции. "Детройт" с девятью баллами замыкает общую турнирную таблицу НХЛ.

  • НХЛ. Регулярный чемпионат
  • "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Детройт Ред Уингз" — 5:1 (0:0; 3:1; 2:0)
  • "Эдмонтон Ойлерз" — "Сент-Луис Блюз" — 2:5 (1:1; 0:2; 1:2)
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