Гильерме стал мемом, а Палыч — кумиром. Главное о супербитве с "Ювентусом"

Московский "Локомотив" показал отличный футбол в игре против сильнейшего соперника и имел все шансы заработать очко, если бы не гол на 93-й минуте... В итоге 2:1 в пользу Криштиану Роналду и Ко.

Матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом" в Москве будут вспоминать ещё долго. Команда играла и билась изо всех сил против гостей из Турина во главе с самим Криштиану Роналду. Однако две ошибки вратаря сборной России Маринато Гильерме (он дважды пропустил мяч между ног) перечеркнули всё.

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

Натурализованный бразилец просто стал мемом.

Гилерме – 2 очка, «Локомотив» – 0 😔 — Руслан Абушкин (@abushkin) November 6, 2019

После матча главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поддержал Гилю.

— Такое с ним произошло первый раз, по-моему. А сколько раз он выручил? Важно, как на это отреагировала команда! А она с ещё большим энтузиазмом отыгрывалась. С какой скоростью мяч летит после ударов Роналду! Только выдающиеся вратари могут поймать, — сказал Юрий Сёмин.

Что касается самого Юрия Палыча, то он в лигачемпионский вечер получил много хвалебных слов. И вполне заслуженно! Уже второй матч Сёмин смог построить игру против такого мощного соперника. То, что футболисты не смогли дотерпеть до конца, — это уже другой вопрос.

Как бы там ни закончилось, Локомотив уже провел классную ЛЧ, особенно для этой группы.



Вышел терпеть с Байером и дотерпел, матчи с Юве – достойнейшие, минимум не стыдно (вторым можно даже гордиться).



Палыч – кумир! — Gleb Chernyavskiy (@glebke) November 6, 2019

Очень обидно за Локомотив...



Но ведь согласитесь - сегодня во всем футбольном мире есть только один человек, способный заставить убрать с поля самого Роналду - это Юрий Палыч Семин! — Станислав Жатиков (@Zhatikov_Stas) November 6, 2019

Юрий Палыч гений! — Mouse Serj (@MouseSerj) November 6, 2019

Вызывает уважение одно только то, что Палыч после игры пожелал "Ювентусу" сыграть в финале Лиги чемпионов с другим нашим соперником по группе — "Атлетико".

— Спасибо "Ювентусу"! Мы будем болеть за вас, чтобы в финале встретились "Атлетико" и вы, — сказал на пресс-конференции Сёмин.

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес считает, что команда проиграла из-за высокого мастерства Дугласа Косты, который и забил решающий гол.

— Второй гол стал следствием индивидуального мастерства Дугласа Косты. Сегодня мы заслуживали большего, но порой в футболе так происходит. Порой побеждают индивидуальные качества игроков, — отметил Хёведес.

📹 Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019

— Это один из важнейших моих голов в футболке "Ювентуса". Я рад, что вышел на поле и помог команде. Мы сыграли сегодня как команда, и это позволило нам увезти домой победу, — признался после матча Коста.

К сожалению, "Локо" проиграл, но воспоминания от этой игры останутся в памяти. Желаем "Локо" удачи в матче с "Байером"!