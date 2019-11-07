Гильерме стал мемом, а Палыч — кумиром. Главное о супербитве с "Ювентусом"

Матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом" в Москве будут вспоминать ещё долго. Команда играла и билась изо всех сил против гостей из Турина во главе с самим Криштиану Роналду. Однако две ошибки вратаря сборной России Маринато Гильерме (он дважды пропустил мяч между ног) перечеркнули всё.
Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB— Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019
Натурализованный бразилец просто стал мемом.
Черчесов: "Первый вратарь сборной-Гилерме". pic.twitter.com/6eyQRQ8X5B— Armen V. (@ArmenFCSM) November 6, 2019
Гилерме – 2 очка, «Локомотив» – 0 😔— Руслан Абушкин (@abushkin) November 6, 2019
Гилерме когда увидел Роналду pic.twitter.com/2d7ktuC5RJ— ⚽️Tina Leon⚽️ (@TinaGOLeon) November 6, 2019
После матча главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поддержал Гилю.
— Такое с ним произошло первый раз, по-моему. А сколько раз он выручил? Важно, как на это отреагировала команда! А она с ещё большим энтузиазмом отыгрывалась. С какой скоростью мяч летит после ударов Роналду! Только выдающиеся вратари могут поймать, — сказал Юрий Сёмин.
Что касается самого Юрия Палыча, то он в лигачемпионский вечер получил много хвалебных слов. И вполне заслуженно! Уже второй матч Сёмин смог построить игру против такого мощного соперника. То, что футболисты не смогли дотерпеть до конца, — это уже другой вопрос.
Как бы там ни закончилось, Локомотив уже провел классную ЛЧ, особенно для этой группы.— Gleb Chernyavskiy (@glebke) November 6, 2019
Вышел терпеть с Байером и дотерпел, матчи с Юве – достойнейшие, минимум не стыдно (вторым можно даже гордиться).
Палыч – кумир!
Палыч – лучший! pic.twitter.com/ysWsiMh0zT— Ilya Egorov (@ilegorov) November 6, 2019
Очень обидно за Локомотив...— Станислав Жатиков (@Zhatikov_Stas) November 6, 2019
Но ведь согласитесь - сегодня во всем футбольном мире есть только один человек, способный заставить убрать с поля самого Роналду - это Юрий Палыч Семин!
Юрий Палыч гений!— Mouse Serj (@MouseSerj) November 6, 2019
Вызывает уважение одно только то, что Палыч после игры пожелал "Ювентусу" сыграть в финале Лиги чемпионов с другим нашим соперником по группе — "Атлетико".
— Спасибо "Ювентусу"! Мы будем болеть за вас, чтобы в финале встретились "Атлетико" и вы, — сказал на пресс-конференции Сёмин.
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес считает, что команда проиграла из-за высокого мастерства Дугласа Косты, который и забил решающий гол.
— Второй гол стал следствием индивидуального мастерства Дугласа Косты. Сегодня мы заслуживали большего, но порой в футболе так происходит. Порой побеждают индивидуальные качества игроков, — отметил Хёведес.
📹 Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
— Это один из важнейших моих голов в футболке "Ювентуса". Я рад, что вышел на поле и помог команде. Мы сыграли сегодня как команда, и это позволило нам увезти домой победу, — признался после матча Коста.
К сожалению, "Локо" проиграл, но воспоминания от этой игры останутся в памяти. Желаем "Локо" удачи в матче с "Байером"!