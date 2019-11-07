Черышев не поможет сборной России в решающих матчах

Полузащитник "Валенсии" получил травму в матче Лиги чемпионов и не успеет восстановиться к началу сбора.

Как сообщает Superdeporte, игрок сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пропустит несколько недель из-за травмы бедра. В связи с этим он не поможет нашей сборной в матчах с Бельгией и Сан-Марино.

Официального комментария о состоянии футболиста сборная России ещё не сделала.

Отметим, что сбор, который начнётся 10 ноября, подопечные Станислава Черчесова проведут в Сочи. Уже 16 ноября в Санкт-Петербурге состоится матч за первое место в группе с Бельгией, а спустя три дня наша команда сыграет на выезде с Сан-Марино.